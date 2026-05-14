Такого Україна ще не знала: Зеленський відреагував на масовану атаку РФ

У Києві триває рятувальна операція після масованої нічної атаки Росії, яка стала однією з найпотужніших за останній час, адже встановлений антирекорд по кількості запущених дронів по українських містах та селах. Про наслідки удару повідомив Володимир Зеленський у своєму Telegram.

Удар по Києву. Фото: ДСНС

За словами глави держави, російський дрон влучив у житлову девʼятиповерхівку в столиці. У будинку повністю зруйнований один із під’їздів. Рятувальникам вдалося витягнути з-під завалів десятки мешканців, однак відомо щонайменше про одного загиблого. Пошукова операція триває – під руїнами ще можуть залишатися люди.

Президент повідомив, що лише за одну ніч Росія випустила по Україні понад 670 ударних дронів та 56 ракет різних типів. Окупанти застосували балістичні, аеробалістичні та крилаті ракети. Головною ціллю атаки став Київ.

У столиці пошкодження зафіксовані щонайменше на 20 локаціях. Під ударами опинилися житлові будинки, школа, ветеринарна клініка та інша цивільна інфраструктура. Руйнування також є в Київській області.

Окрім столиці, російські війська атакували енергетичну інфраструктуру в Кременчуці, а також портові та житлові об’єкти в Чорноморську.

Загалом, за словами Зеленського, лише за минулу добу РФ використала проти українських міст і громад понад 1560 дронів. Президент наголосив, що такі масштаби ударів свідчать: Кремль не демонструє жодних ознак готовності завершувати війну.

Глава держави закликав міжнародних партнерів не мовчати після чергової атаки та посилити підтримку української ППО. Окремо Зеленський наголосив на важливості програми PURL для захисту від балістичних ударів і продовження тиску на Росію.

