Такого Украина еще не знала: Зеленский отреагировал на массированную атаку РФ

В Киеве идет спасательная операция после массированной ночной атаки России, которая стала одной из самых мощных за последнее время, ведь установлен антирекорд по количеству запущенных дронов по украинским городам и селам. О последствиях удара сообщил Владимир Зеленский в своем Telegram.

Удар по Киеву. Фото: ГСЧС

По словам главы государства, российский дрон попал в жилую девятиэтажку в столице. В доме полностью разрушен один из подъездов. Спасателям удалось извлечь из-под завалов десятки жителей, однако известно, по меньшей мере, об одном погибшем. Поисковая операция продолжается – под развалинами еще могут оставаться люди.

Президент сообщил, что всего за одну ночь Россия выпустила по Украине более 670 ударных дронов и 56 ракет разных типов. оккупанты применили баллистические, аэробалистические и крылатые ракеты. Главной целью атаки стал Киев.

В столице повреждения зафиксированы как минимум на 20 локациях. Под ударами очутились жилые дома, школа, ветеринарная клиника и другая гражданская инфраструктура. Разрушение также есть в Киевской области.

Кроме столицы российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру в Кременчуге, а также портовые и жилые объекты в Черноморске.

В общей сложности, по словам Зеленского, только за минувшие сутки РФ использовала против украинских городов и общин более 1560 дронов. Президент подчеркнул, что такие масштабы ударов говорят: Кремль не демонстрирует никаких признаков готовности завершать войну.

Глава государства призвал международных партнеров не молчать после очередной атаки и усилить поддержку украинского ПВО. Отдельно Зеленский отметил важность программы PURL для защиты от баллистических ударов и продолжения давления на Россию.

Читайте на портале "Комментарии" — ночной удар по Киеву: дома валились вместе с людьми, столица тонула в дыму и огне.



