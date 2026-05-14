logo

BTC/USD

79404

ETH/USD

2255.89

USD/UAH

43.97

EUR/UAH

51.5

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Такого Украина еще не знала: Зеленский отреагировал на массированную атаку РФ
commentss НОВОСТИ Все новости

Такого Украина еще не знала: Зеленский отреагировал на массированную атаку РФ

Владимир Зеленский заявил, что абсолютный антирекорд вырос – 1560 дронов запустила РФ за 24 часа

14 мая 2026, 08:55
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В Киеве идет спасательная операция после массированной ночной атаки России, которая стала одной из самых мощных за последнее время, ведь установлен антирекорд по количеству запущенных дронов по украинским городам и селам. О последствиях удара сообщил Владимир Зеленский в своем Telegram.

Такого Украина еще не знала: Зеленский отреагировал на массированную атаку РФ

Удар по Киеву. Фото: ГСЧС

По словам главы государства, российский дрон попал в жилую девятиэтажку в столице. В доме полностью разрушен один из подъездов. Спасателям удалось извлечь из-под завалов десятки жителей, однако известно, по меньшей мере, об одном погибшем. Поисковая операция продолжается – под развалинами еще могут оставаться люди.

Президент сообщил, что всего за одну ночь Россия выпустила по Украине более 670 ударных дронов и 56 ракет разных типов. оккупанты применили баллистические, аэробалистические и крылатые ракеты. Главной целью атаки стал Киев.

В столице повреждения зафиксированы как минимум на 20 локациях. Под ударами очутились жилые дома, школа, ветеринарная клиника и другая гражданская инфраструктура. Разрушение также есть в Киевской области.

Кроме столицы российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру в Кременчуге, а также портовые и жилые объекты в Черноморске.

В общей сложности, по словам Зеленского, только за минувшие сутки РФ использовала против украинских городов и общин более 1560 дронов. Президент подчеркнул, что такие масштабы ударов говорят: Кремль не демонстрирует никаких признаков готовности завершать войну.

Глава государства призвал международных партнеров не молчать после очередной атаки и усилить поддержку украинского ПВО. Отдельно Зеленский отметил важность программы PURL для защиты от баллистических ударов и продолжения давления на Россию.

Читайте на портале "Комментарии" — ночной удар по Киеву: дома валились вместе с людьми, столица тонула в дыму и огне.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/19021
Теги:

Новости

Все новости