Цифра шокирует: сколько людей считаются пропавшими без вести в Киеве после атаки РФ

По меньшей мере, 20 человек до сих пор считаются пропавшими в результате обвала дома в Дарницком районе Киева. Спасательная операция на месте удара РФ продолжается. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Telegram.

Отмечается, что из-под завалов дома в Дарницком районе извлекли тела еще двух человек. Теперь количество жертв от удара по девятиэтажке достигло пяти.

Кроме погибших, зафиксировано по меньшей мере 20 человек, место нахождения которых неизвестно.

"Кроме того, сейчас есть данные о минимуме 20 пропавших без вести. Поисково-спасательные работы продолжаются. Информация обновляется", — говорится в сообщении.

В ночь на 14 мая Киев пережил одну из самых тревожных атак последних недель. Российские удары пришлись по жилым районам столицы, вызвав разрушение домов, пожары и многочисленные ранения. Кадры последствий опубликовала Государственная служба чрезвычайных ситуаций: на снимках разрушены многоэтажки, густой дым над городом, спасатели среди завалов и эвакуация пострадавших.

В ГСЧС сообщили, что под удар попали сразу несколько районов Киева. Самая тяжелая ситуация сложилась в Дарницком районе, где произошло попадание в многоэтажный жилой дом. В результате удара частично обрушились конструкции здания. Спасатели уже извлекли из-под завалов десять человек, однако поисково-спасательная операция продолжается. Кроме того, по другому адресу обломки рухнули на территорию автозаправочной станции.

