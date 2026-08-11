Ці вибори змінять усе: що Трамп зробить з Україною після листопада

Президент США Дональд Трамп під час виборчої кампанії робив великий акцент на здатності швидко закінчити війну в Україні. Однак на порозі уже проміжні вибори в Америці, а Трамп не зміг реалізувати гучної обіцянки. Експерти зазначали, що Трампу необхідне завершення війни до листопада, щоб втримати перевагу республіканців. Портал “Коментарі” запитав у штучного інтелекту, чи відмовиться Трамп від України після виборів, якщо до цього часу не вдасться завершити війну.

Трамп та Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот ChatGPT вважає, що повністю відмовитися від України Трамп навряд чи захоче. Невдача із завершенням війни може вдарити по його образу президента, який здатен швидко домовлятися та закінчувати конфлікти.

Після виборів ситуація, однак, може змінитися. Без необхідності рахуватися з електоральними настроями Трамп матиме більше свободи для жорстких рішень. Йдеться про можливе скорочення прямої участі США, передачу більшої відповідальності Європі та посилення тиску на Київ заради переговорів.

При цьому, за оцінкою моделі ШІ, Вашингтон може залишити за собою ключові важелі — зброю, санкції, розвідку та дипломатію. Найбільша загроза для України — не раптове “забуття”, а поступове зниження її значення для Білого дому.

Чат-бот Gemini також вважає повну відмову США від України малоймовірною, але робить акцент на прагматичних інтересах Вашингтона.

На думку моделі, демонстративний вихід із війни може вдарити по репутації США та особистому іміджу Трампа. Крім того, Вашингтон зацікавлений у тому, щоб європейські союзники НАТО взяли на себе більшу частину фінансування та постачання зброї.

Окремо Gemini звертає увагу на американський оборонно-промисловий комплекс. Кошти на військову допомогу значною мірою залишаються в економіці США, підтримуючи замовлення для оборонних підприємств.

Тому модель прогнозує трансформацію ролі Вашингтона: від активного донора до жорсткого арбітра, який вимагатиме від Європи більшої самостійності. Паралельно фокус США може зміщуватися на Китай.

Чат-бот Copilot оцінює ризик відмови від України як реальний, але не абсолютний. Модель припускає, що Трамп може тиснути на Київ заради переговорів, якщо не отримає швидкого результату. Водночас повне згортання допомоги суперечило б стратегічним інтересам США, зокрема стримуванню Росії та збереженню позицій Вашингтона в Європі. Не виключає чат-бот і скорочення американської допомоги або зміну її формату. Найбільш реалістичним сценарієм модель називає переформатування підтримки з більшим акцентом на політичні домовленості.

Усі три чат-боти фактично відкидають сценарій миттєвої та повної відмови США від України після виборів. Спільна думка проста: якщо Трамп не зможе завершити війну до листопада, формат американської участі може змінитися.

Розбіжності — у причинах і масштабах можливих змін. ChatGPT говорить про поступове охолодження, Gemini — про перекладання більшої частини тягаря на Європу та фокус на Китаї, а Copilot — про можливе скорочення допомоги й посилення тиску на переговори.

Отже, головний ризик для Києва — не те, що Вашингтон одномоментно залишить Україну. Небезпечнішим може стати поступове зменшення американської залученості.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав про таємний план Трампа та Зеленського.



