Эти выборы изменят все: что Трамп сделает с Украиной после ноября

Президент США Дональд Трамп во время избирательной кампании делал большой упор на способности быстро закончить войну в Украине. Однако на пороге уже промежуточные выборы в Америке, а Трамп не смог реализовать громкое обещание. Эксперты отмечали, что Трампу необходимо завершение войны до ноября, чтобы удержать преимущество республиканцев. Портал "Комментарии" спросил у искусственного интеллекта, откажется ли Трамп от Украины после выборов, если до этого времени не удастся завершить войну.

Трамп и Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Чат-бот ChatGPT считает, что полностью отказаться от Украины Трамп вряд ли захочет. Неудача с завершением войны может ударить по его образу президента, способного быстро договариваться и заканчивать конфликты.

После выборов ситуация, однако, может измениться. Без необходимости считаться с электоральными настроениями Трамп будет иметь больше свободы для жестких решений. Речь идет о возможном сокращении прямого участия США, передаче большей ответственности Европе и усилении давления на Киев ради переговоров.

При этом, по оценке модели ИИ, Вашингтон может оставить за собой ключевые рычаги – оружие, санкции, разведку и дипломатию. Самая большая угроза для Украины — не внезапное забвение, а постепенное снижение ее значения для Белого дома.

Чат-бот Gemini также считает полный отказ США от Украины маловероятным, но делает акцент на прагматических интересах Вашингтона.

По мнению модели, демонстративный выход из войны может ударить по репутации США и личному имиджу Трампа. Кроме того, Вашингтон заинтересован в том, чтобы европейские союзники НАТО взяли на себя большую часть финансирования и поставок оружия.

Отдельно Gemini обращает внимание на американский оборонно-промышленный комплекс. Средства на военную помощь в значительной степени остаются в экономике США, поддерживая заказы для оборонных предприятий.

Поэтому модель прогнозирует трансформацию роли Вашингтона: от активного донора до жесткого арбитра, требующего от Европы большей самостоятельности. Параллельно фокус США может смещаться в Китай.

Чат-бот Copilot оценивает риск отказа от Украины как реальный, но не абсолютный. Модель предполагает, что Трамп может оказывать давление на Киев ради переговоров, если не получит быстрого результата. В то же время полное сворачивание помощи противоречило бы стратегическим интересам США, в частности, сдерживанию России и сохранению позиций Вашингтона в Европе. Не исключает чат-бот и сокращение американской помощи или изменение ее формата. Наиболее реалистичным сценарием модель называет переформатирование поддержки с большим упором на политические договоренности.

Все три чат-бота фактически исключают сценарий мгновенного и полного отказа США от Украины после выборов. Общее мнение просто: если Трамп не сможет завершить войну до ноября, формат американского участия может измениться.

Разногласия — в причинах и масштабах возможных изменений. ChatGPT говорит о постепенном охлаждении, Gemini — о переводе большей части тяжести на Европу и фокусе в Китае, а Copilot — о возможном сокращении помощи и усилении давления на переговоры.

Итак, главный риск для Киева — не то, что Вашингтон одномоментно покинет Украину. Более опасным может стать постепенное уменьшение американской вовлеченности.

Напомним: портал "Комментарии" писал о тайном плане Трампа и Зеленского.



