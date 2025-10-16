Ці три умови дозволять Україні піти у наступ

Президент США Дональд Трамп нещодавно заявив, що Україна нібито планує наступ на російські війська. Проте військовий оглядач Василь Пехньо сумнівається у правдивості цієї заяви та пояснив, за яких умов Збройні сили України можуть реально перейти до наступальних дій.

Три умови для наступу України. Фото з відкритих джерел

Василь Пехньо в ефірі телеканалу "Еспресо" заявив, що заяви Трампа часто не мають під собою реального підґрунтя, а є радше політичними аргументами.

"Трамп говорить багато. Ми ж розуміємо, що він дуже часто говорить щось, що не те, що не відповідає дійсності, що є політичним аргументом, або просто словами, які виставляють його в гарному світлі", — сказав військовий оглядач.

Водночас, за словами Пехньо, ідея переходу України до активніших дій не є новою. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський неодноразово наголошував, що у виключно оборонній війні перемогу здобути неможливо. Проте, щоб Україна могла розпочати наступ, мають бути виконані три базові умови.

Перша умова: стабілізація фронту

Пехньо називає стабілізація фронту першою умовою для початку наступу України. За його словами, потрібно зупинити просування противника, однак, наразі ситуація на фронті така, що росіяни поступово просуваються.

"Потрібно повністю стабілізувати ситуацію на фронті. Чи можемо ми вважати такою, що у нас зараз стабілізована ситуація на фронті? — Сумнівно, тому що ми бачимо все одно сталий темп повільного, але просування противника на стику Донецької, Дніпропетровської та Запорізької областей", — зазначив Пехньо.

Друга умова: відрізання резервів противника

За словами експерта, для цього потрібно зруйнувати логістику російської армії. Однак Пехньо пояснює, що наразі Україна не відрізала шляхи росіян.

"Чи ми спромоглися вже зараз дійти до того рівня, аби говорити про те, що ми відрізали логістику противника на всій протяжності, що ми його ізолювали, що російська залізниця розбита?", — ставить риторичне питання Пехньо.

Третя умова: створення власних резервів

Найважливішою, але водночас найскладнішою умовою військовий оглядач називає формування українських резервів.

"Це питання мобілізації, це питання того, які в нас є резерви, це очевидно, що в нас проблемне питання, більш ніж проблемне", — наголосив військовий оглядач.

Підсумовуючи, Пехньо зазначив, що поки жодна з трьох умов не виконана. За його словами, наразі немає ні стабілізації фронту, ні ізоляції ворога, ні створення власних резервів. Як наслідок він закликав не плекати марних надій через заяви Трампа про "запланований наступ" України.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Трамп почав нову атаку на Путіна, яка дає надію на закінчення війни.

Також "Коментарі" писали про дві мінімальні цілі, які ставить Путін для закінчення війни в Україні.