Эти три условия позволят Украине пойти в наступление

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Президент США Дональд Трамп недавно заявил, что Украина планирует наступление на российские войска. Однако военный обозреватель Василий Пехньо сомневается в правдивости этого заявления и объяснил, в каких условиях Вооруженные силы Украины могут реально перейти к наступательным действиям.
Три условия для наступления Украины. Фото из открытых источников
Василий Пехньо в эфире телеканала "Эспрессо" заявил, что заявления Трампа часто не имеют под собой реальной основы, а скорее являются политическими аргументами.
В то же время, по словам Пехньо, идея перехода Украины к более активным действиям не нова. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский неоднократно отмечал, что в исключительно оборонной войне победу одержать невозможно. Однако чтобы Украина могла начать наступление, должны быть выполнены три базовых условия.
Пехньо называет стабилизация фронта первым условием для начала наступления Украины. По его словам, нужно остановить продвижение противника, однако сейчас ситуация на фронте такова, что россияне постепенно продвигаются.
По словам эксперта, для этого следует разрушить логистику российской армии. Однако Пехньо объясняет, что Украина не отрезала пути россиян.
Важнейшим, но одновременно сложным условием военный обозреватель называет формирование украинских резервов.
Подытоживая, Пехньо отметил, что пока ни одно из трех условий не выполнено. По его словам, нет ни стабилизации фронта, ни изоляции врага, ни создания собственных резервов. Как следствие, он призвал не питать напрасных надежд из-за заявлений Трампа о "планируемом наступлении" Украины.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп начал новую атаку на Путина, которая дает надежду на окончание войны.
Также "Комментарии" писали о двух минимальных целях, которые ставит Путин для окончания войны в Украине.