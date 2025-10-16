Эти три условия позволят Украине пойти в наступление

Президент США Дональд Трамп недавно заявил, что Украина планирует наступление на российские войска. Однако военный обозреватель Василий Пехньо сомневается в правдивости этого заявления и объяснил, в каких условиях Вооруженные силы Украины могут реально перейти к наступательным действиям.

Три условия для наступления Украины. Фото из открытых источников

Василий Пехньо в эфире телеканала "Эспрессо" заявил, что заявления Трампа часто не имеют под собой реальной основы, а скорее являются политическими аргументами.

"Трамп говорит много. Мы же понимаем, что он очень часто говорит что-то, что не то, что не соответствует действительности, что является политическим аргументом, или просто словами, которые выставляют его в хорошем свете", — сказал военный обозреватель.

В то же время, по словам Пехньо, идея перехода Украины к более активным действиям не нова. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский неоднократно отмечал, что в исключительно оборонной войне победу одержать невозможно. Однако чтобы Украина могла начать наступление, должны быть выполнены три базовых условия.

Первое условие: стабилизация фронта

Пехньо называет стабилизация фронта первым условием для начала наступления Украины. По его словам, нужно остановить продвижение противника, однако сейчас ситуация на фронте такова, что россияне постепенно продвигаются.

"Нужно полностью стабилизировать ситуацию на фронте. Можем ли мы считать такой, что у нас сейчас стабилизированная ситуация на фронте? – Сомнительно, потому что мы видим все равно устойчивый темп медленного, но продвижение противника на стыке Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областей", – отметил Пехньо.

Второе условие: отрезание резервов противника

По словам эксперта, для этого следует разрушить логистику российской армии. Однако Пехньо объясняет, что Украина не отрезала пути россиян.

"Успели мы уже сейчас дойти до того уровня, чтобы говорить о том, что мы отрезали логистику противника на всей протяженности, что мы его изолировали, что российская железная дорога разбита?", — задает риторический вопрос Пехньо.

Третье условие: создание собственных резервов

Важнейшим, но одновременно сложным условием военный обозреватель называет формирование украинских резервов.

"Это вопрос мобилизации, это вопрос того, какие у нас есть резервы, это очевидно, что у нас проблемный вопрос, более чем проблемный", — подчеркнул военный обозреватель.

Подытоживая, Пехньо отметил, что пока ни одно из трех условий не выполнено. По его словам, нет ни стабилизации фронта, ни изоляции врага, ни создания собственных резервов. Как следствие, он призвал не питать напрасных надежд из-за заявлений Трампа о "планируемом наступлении" Украины.

