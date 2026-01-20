"Ці цифри морально несумісні": як Норвегія заробила мільярди на війні в Україні

Рубрики
Норвегія опосередковано стала одним із головних фінансових бенефіціарів повномасштабної війни Росії проти України. За оцінкою співгенерального директора Nordea Bank Роберта Несса, з 2022 року країна отримала близько 3 трильйонів норвезьких крон (приблизно 300 млрд доларів) додаткових доходів. Водночас загальний обсяг допомоги Україні за цей період склав близько 15 млрд доларів.
Норвегія заробила 300 млрд доларів на війні в Україні. Фото з відкритих джерел
Надприбутки Осло стали наслідком різкого зростання цін на газ і нафту після скорочення російських поставок до Європи. Норвегія швидко зайняла місце одного з ключових постачальників енергоносіїв для ЄС. За підрахунками Несса, доходи країни у 2021-2025 роках перевищили показники 2016–2020 років майже на 3 трильйони крон. Додаткову вигоду отримала й оборонна промисловість, зокрема компанії Nammo та Kongsberg Gruppen, які виграли від зростання попиту на озброєння.
Підтримка України з боку Норвегії поступово збільшувалася, але тривалий час залишалася неспівмірною з отриманими прибутками. У 2022 році допомога становила 10,7 млрд крон, у 2023-му — 19,1 млрд, у 2024-му — 27 млрд. Лише у 2025 році парламент різко наростив фінансування, заклавши в бюджеті 85 млрд крон. Загалом Норвегія перерахувала Києву близько 142 млрд крон, тобто майже 15 млрд доларів, що у 20 разів менше ніж додаткові прибутки з моменту повномасштабного вторгнення РФ.
Головний редактор данської газети Politiken Крістіан Єнсен назвав таку різницю між доходами та допомогою морально неприйнятною.
