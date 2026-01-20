logo

Война с Россией "Эти цифры морально несовместимы": как Норвегия заработала миллиарды на войне в Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

"Эти цифры морально несовместимы": как Норвегия заработала миллиарды на войне в Украине

Норвегия получила триллионные доходы от войны в Украине благодаря газу и нефти, но ее помощь Киеву значительно меньше.

20 января 2026, 14:25
Автор:
avatar

Slava Kot

Норвегия косвенно стала одним из основных финансовых бенефициаров полномасштабной войны России против Украины. По оценке согенерального директора Nordea Bank Роберта Несса, с 2022 года страна получила около 3 триллионов норвежских крон (около 300 млрд долларов) дополнительных доходов. В то же время, общий объем помощи Украине за этот период составил около 15 млрд долларов.

"Эти цифры морально несовместимы": как Норвегия заработала миллиарды на войне в Украине

Норвегия заработала 300 млрд. долларов на войне в Украине. Фото из открытых источников

Сверхдоходы Осло стали следствием резкого роста цен на газ и нефть после сокращения российских поставок в Европу. Норвегия заняла место одного из ключевых поставщиков энергоносителей для ЕС. По подсчетам Несса, доходы страны в 2021-2025 годах превысили показатели 2016-2020 годов почти на 3 триллиона крон. Дополнительную выгоду извлекла и оборонная промышленность, в частности компании Nammo и Kongsberg Gruppen, выигравшие от роста спроса на вооружение.

Поддержка Украины со стороны Норвегии постепенно увеличивалась, но долгое время оставалась несоразмерной с полученными доходами. В 2022 году помощь составила 10,7 млрд крон, в 2023-м – 19,1 млрд, в 2024-м – 27 млрд. Только в 2025 году парламент резко нарастил финансирование, заложив в бюджете 85 млрд крон. В общей сложности Норвегия перечислила Киеву около 142 млрд крон, то есть почти 15 млрд долларов, что в 20 раз меньше дополнительных доходов с момента полномасштабного вторжения РФ.

Главный редактор датской газеты Politiken Кристиан Йенсен назвал такую разницу между доходами и помощью морально неприемлемой.

"Эти цифры не соответствуют моральной, политической или экономической оценке", – сказал Йенсен.

Источник: https://www.aftenbladet.no/okonomi/i/JOJ6zR/dansk-sjefredaktoer-refser-norge-har-dere-blitt-blendet-av-egen-rikdom
