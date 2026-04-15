«Что ты сделал для интернета?»: губернатор з рф скандально висловився на жителів

Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко заявив, що регіон фактично став прифронтовим, і закликав місцевих жителів не скаржитися на обмеження, зокрема перебої з інтернетом.

Губернатор Ленінградської області про відключення інтернету

Під час виступу перед депутатами він розкритикував громадян, які висловлюють невдоволення, назвавши їх такими, що "живуть у тепличних умовах".

За його словами, мешканці мають бути вдячними навіть за те, що обмеження стосуються лише зв’язку, а не, наприклад, системи забезпечення продуктами.

Він також закликав людей самостійно відповідати тим, хто скаржиться, ставлячи питання про їхній внесок у "наближення перемоги".

Окрім цього, Дрозденко повідомив, що за перший квартал року над регіоном було збито понад 200 безпілотників.

Водночас він визнав, що оповіщення про атаки надходять не завжди, пояснивши це тим, що влада намагається "не турбувати населення".

Його заява викликала обговорення на тлі обмежень зв’язку та зростання напруги серед мешканців регіону.

