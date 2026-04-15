Война с Россией «Что ты сделал для интернета?»: губернатор из России скандально высказался на жителей
«Что ты сделал для интернета?»: губернатор из России скандально высказался на жителей

Губернатор Ленинградской области РФ резко отреагировал на жалобы жителей по поводу проблем с интернетом

15 апреля 2026, 19:26
Ткачова Марія

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что регион фактически стал прифронтовым и призвал местных жителей не жаловаться на ограничения, в том числе перебои с интернетом.

«Что ты сделал для интернета?»: губернатор из России скандально высказался на жителей

Губернатор Ленинградской области об отключении интернета

Во время выступления перед депутатами он раскритиковал граждан, которые выражают недовольство, назвав их "живущими в тепличных условиях".

По его словам, жители должны быть признательны даже за то, что ограничения касаются только связи, а не, например, системы обеспечения продуктами.

Он также призвал людей самостоятельно отвечать тем, кто жалуется, задавая вопрос об их вкладе в "приближение победы".

Кроме того, Дрозденко сообщил, что за первый квартал года над регионом было сбито более 200 беспилотников.

В то же время он признал, что уведомления об атаках поступают не всегда, объяснив это тем, что власти пытаются "не беспокоить население".

Его заявление вызвало обсуждение на фоне ограничений связи и напряженности среди жителей региона.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в странские Силы беспилотных систем нанесли удар по стратегическому объекту российского военно-промышленного комплекса в глубоком тылу.
Об этом сообщил командир подразделения "Птицы Мадяра" Роберт Бровди. По его словам, атака была направлена не только на поражение конкретного предприятия, но и демонстрацию отсутствия безопасности даже в отдаленных регионах РФ. Речь идет о нефтехимическом заводе в Стерлитамаке (Республика Башкортостан), который является важным элементом производства авиационного горючего и компонентов для авиации. По предварительной информации, объект получил повреждения вследствие удара беспилотников.



Источник: https://t.me/istories_media/11887
