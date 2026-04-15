«Что ты сделал для интернета?»: губернатор из России скандально высказался на жителей

Ткачова Марія
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что регион фактически стал прифронтовым и призвал местных жителей не жаловаться на ограничения, в том числе перебои с интернетом.
Губернатор Ленинградской области об отключении интернета
Во время выступления перед депутатами он раскритиковал граждан, которые выражают недовольство, назвав их "живущими в тепличных условиях".
По его словам, жители должны быть признательны даже за то, что ограничения касаются только связи, а не, например, системы обеспечения продуктами.
Он также призвал людей самостоятельно отвечать тем, кто жалуется, задавая вопрос об их вкладе в "приближение победы".
Кроме того, Дрозденко сообщил, что за первый квартал года над регионом было сбито более 200 беспилотников.
В то же время он признал, что уведомления об атаках поступают не всегда, объяснив это тем, что власти пытаются "не беспокоить население".
Его заявление вызвало обсуждение на фоне ограничений связи и напряженности среди жителей региона.