Чотирнадцятирічного підлітка засудили до 7 років колонії за підпал військкомату у Росії

У Тверській області Росії 14-річного підлітка засудили до семи років позбавлення волі за спробу підпалу військкомату та "участь у діяльності терористичної організації". Про це повідомляють російські ЗМІ, зокрема "Медіазона". Вирок виніс 2-й Західний окружний військовий суд, розглянувши справу неповнолітнього 2011 року народження.

Шокуючий вирок: в Росії 14-річний хлопець отримав 7 років за спробу теракту

За даними слідства, підліток на допиті розповів, що шукав "підробіток" у Телеграмі і погодився "доставити сумку з Торжка до Вишнього Волочка біля військкомату". ФСБ стверджує, що підліток листувався з "представником забороненої в РФ української терористичної організації", проводив "розвідку об’єктів нападу" та виготовив три пляшки із запальною сумішшю. Окрім "замаху на теракт", хлопця звинуватили в "участі в діяльності терористичної організації".

Експерти та правозахисники зазначають, що справа викликала широкий резонанс через вік підсудного та складність кваліфікації його дій як терористичних. Подібні прецеденти в Росії рідкісні, а суворі вироки неповнолітнім привертають увагу до проблеми залучення дітей до незаконної діяльності через інтернет.

Суд врахував обставини злочину, ухваливши максимально суворий вирок, передбачений законодавством для неповнолітніх у справах про тероризм. Наразі хлопець перебуває у виправній колонії для неповнолітніх, а його справа викликала дискусії у медіа та правових колах Росії щодо адекватності покарання для неповнолітніх.

