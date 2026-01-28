Четырнадцатилетнего подростка приговорили к 7 годам колонии за поджог военкомата в России

В Тверской области России 14-летний подросток приговорен к семи годам лишения свободы за попытку поджога военкомата и "участие в деятельности террористической организации". Об этом сообщают российские СМИ, в частности, "Медиазона". Приговор вынес 2-й Западный окружной военный суд, рассмотрев дело несовершеннолетнего 2011 года.

Шокирующий приговор: в России 14-летний парень получил 7 лет за попытку теракта

По данным следствия, подросток на допросе рассказал, что искал "подработку" в Телеграмме и согласился "доставить сумку из Торжка в Вышний Волочек возле военкомата". ФСБ утверждает, что подросток переписывался с "представителем запрещенной в РФ украинской террористической организации", проводил "разведку объектов нападения" и изготовил три бутылки с зажигательной смесью. Кроме "покушения на теракт" парня обвинили в "участии в деятельности террористической организации".

Эксперты и правозащитники отмечают, что дело вызвало широкий резонанс из-за возраста подсудимого и сложности квалификации его действий как террористических. Подобные прецеденты в России редки, а суровые приговоры несовершеннолетним обращают внимание на проблему привлечения детей к незаконной деятельности через интернет.

Суд учел обстоятельства преступления, вынеся максимально строгий приговор, предусмотренный законодательством для несовершеннолетних по делам о терроризме. Сейчас парень находится в исправительной колонии для несовершеннолетних, а его дело вызвало дискуссии в медиа и правовых кругах России относительно адекватности наказания для несовершеннолетних.

