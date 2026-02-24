Чотири роки війни: три сценарії, які вирішать долю України та світу

Після чотирьох років повномасштабної агресії Росії війна в Україні перетворилася на затяжне протистояння з колосальними втратами та мінімальними змінами лінії фронту. Як повідомляє Fox News, нині Росія контролює близько 20% української території, тоді як Київ веде обмежені контрнаступи й повертає окремі ділянки.

Війна в Україні. Фото: з відкритих джерел

За оцінками військових аналітиків, втрати російської армії з 2022 року можуть сягати 1,2 мільйона осіб. Україна, за різними підрахунками, втратила від 500 до 600 тисяч військових убитими та пораненими. Масштаб виснаження обох сторін став безпрецедентним для сучасної Європи.

На цьому тлі активізувалися дипломатичні зусилля: президент США Дональд Трамп контактував із Володимиром Путіним, а Володимир Зеленський неодноразово відвідував Вашингтон. Переговорні раунди проходили в Абу-Дабі та Женеві.

Експерти називають три можливі сценарії. Перший – затяжна війна без вирішального перелому. Колишній командувач сил НАТО в Європі Філіп Брідлав наголошує: попри захоплені території, Москва не здобула стратегічної перемоги й заплатила надто високу ціну.

Другий варіант – український прорив, який змінить переговорну динаміку та змусить Кремль до поступок. Ключову роль тут відіграє масштабна підтримка Заходу.

Третій сценарій – ослаблення міжнародної допомоги або небезпечна ескалація. Аналітики підкреслюють: результат війни визначить не лише кордони, а й майбутню архітектуру безпеки Європи та світу.

Читайте також на порталі "Коментарі" — президент США Дональд Трамп хоче підписати угоду про гарантії безпеки та завершення війни в Україні під час масштабної церемонії, але Київ виставляє свою жорстку умову – потрібне попереднє схвалення цієї угоди Конгресом. Про це пише CNN, цитуючи президента України Володимира Зеленського.



