Война с Россией Четыре года войны: три сценария, которые решат судьбу Украины и мира
Четыре года войны: три сценария, которые решат судьбу Украины и мира

Истощение, прорыв или усталость Запада – эксперты очертили возможные финалы большого противостояния

24 февраля 2026, 15:18
Автор:
Кравцев Сергей

После четырех лет полномасштабной агрессии России война на Украине превратилась в затяжное противостояние с колоссальными потерями и минимальными изменениями линии фронта. Как сообщает Fox News, сейчас Россия контролирует около 20% украинской территории, в то время как Киев ведет ограниченные контрнаступления и возвращает отдельные участки.

Четыре года войны: три сценария, которые решат судьбу Украины и мира

По оценкам военных аналитиков, потери российской армии с 2022 года могут достигать 1,2 миллиона человек. Украина, по разным подсчетам, потеряла от 500 до 600 тысяч военных убитыми и ранеными. Масштаб истощения обеих сторон стал беспрецедентным для современной Европы.

На этом фоне активизировались дипломатические усилия: президент США Дональд Трамп контактировал с Владимиром Путиным, а Владимир Зеленский не раз посещал Вашингтон. Переговорные раунды проходили в Абу-Даби и Женеве.

Эксперты называют три возможных сценария. Первый – затяжная война без решающего перелома. Бывший командующий силами НАТО в Европе Филипп Бридлав отмечает: несмотря на захваченные территории, Москва не одержала стратегической победы и заплатила слишком высокую цену.

Второй вариант – украинский прорыв, который сменит переговорную динамику и заставит Кремль к уступкам. Ключевую роль здесь играет масштабная поддержка Запада.

Третий сценарий – ослабление международной помощи или опасная эскалация. Аналитики подчеркивают, что результат войны определит не только границы, но и будущую архитектуру безопасности Европы и мира.

Читайте на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп хочет подписать соглашение о гарантиях безопасности и завершении войны в Украине во время масштабной церемонии, но Киев выставляет свое жесткое условие – нужно предварительное одобрение этого соглашения Конгрессом. Об этом пишет CNN, цитируя президента Украины Владимира Зеленского.




Источник: https://www.foxnews.com/world/russias-war-against-ukraine-enters-fifth-year-experts-outline-3-possible-outcomes
