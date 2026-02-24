Четыре года войны: три сценария, которые решат судьбу Украины и мира

После четырех лет полномасштабной агрессии России война на Украине превратилась в затяжное противостояние с колоссальными потерями и минимальными изменениями линии фронта. Как сообщает Fox News, сейчас Россия контролирует около 20% украинской территории, в то время как Киев ведет ограниченные контрнаступления и возвращает отдельные участки.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

По оценкам военных аналитиков, потери российской армии с 2022 года могут достигать 1,2 миллиона человек. Украина, по разным подсчетам, потеряла от 500 до 600 тысяч военных убитыми и ранеными. Масштаб истощения обеих сторон стал беспрецедентным для современной Европы.

На этом фоне активизировались дипломатические усилия: президент США Дональд Трамп контактировал с Владимиром Путиным, а Владимир Зеленский не раз посещал Вашингтон. Переговорные раунды проходили в Абу-Даби и Женеве.

Эксперты называют три возможных сценария. Первый – затяжная война без решающего перелома. Бывший командующий силами НАТО в Европе Филипп Бридлав отмечает: несмотря на захваченные территории, Москва не одержала стратегической победы и заплатила слишком высокую цену.

Второй вариант – украинский прорыв, который сменит переговорную динамику и заставит Кремль к уступкам. Ключевую роль здесь играет масштабная поддержка Запада.

Третий сценарий – ослабление международной помощи или опасная эскалация. Аналитики подчеркивают, что результат войны определит не только границы, но и будущую архитектуру безопасности Европы и мира.

