Чотири роки великої війни: на Заході відверто розповіли, хто перемагає

Російська війна в Україні перетворилася на затяжний, виснажливий конфлікт, який експерти порівнюють із принципом вигаданого персонажа Чарльза Діккенса Вілкінса Мікобера: "щось обов’язково трапиться". Про це пише журналіст і геополітичний оглядач Politico Джеймі Деттмер.

Війна в Україні. Фото: з відкритих джерел

Попри величезні людські втрати та обмежені ресурси, російський диктатор Володимир Путін продовжує тиснути на фронті, намагаючись здобути велику перемогу для внутрішньополітичної легітимації й підтримки воєнної економіки. За останній рік російські війська просунулися на 4700 км², проте не змогли прорвати оборону у Донецьку та зазнали відступу у Запоріжжі.

Обмежені людські ресурси і проблемна логістика стримують потенціал наступу. Україна також стикається з кадровими проблемами: за даними Міноборони, близько двох мільйонів українців ухиляються від військового обліку, а понад 310 тисяч справ про самовільні прогули залишаються нерозглянутими.

Аналітики наголошують: Росія здатна утримувати поточні позиції, але не нарощувати масштаби вторгнення. Україна мусить виживати, розраховуючи на виснаження ворога та тиск Заходу, щоб змусити Кремль серйозно сідати за переговори.

Колишній президент Петро Порошенко та опозиційні політики попереджають, що будь-які територіальні поступки Києва можуть спровокувати внутрішній розкол та сприйматися як капітуляція.

"Путін чекає на щось особливе, хоча перемога на полі бою наразі неможлива. Україна теж не може повернути всі землі силою, але мусить вижити і сподіватися, що ворог втомиться", — підсумовує Деттмер.

Читайте також на порталі "Коментарі" — президент України Володимир Зеленський звернувся до громадян у четверту річницю повномасштабного вторгнення Росії з підземного бункеру, наголосивши, що план Кремля захопити столицю "за три дні" остаточно провалився. Відповідну заяву глава держави зробив у відеозверненні 24 лютого.



