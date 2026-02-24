Российская война в Украине превратилась в затяжной, изнурительный конфликт, который эксперты сравнивают с принципом вымышленного персонажа Чарльза Диккенса Уилкинса Микобера: что-то обязательно случится. Об этом пишет журналист и геополитический обозреватель Politico Джейми Дэттмер.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Несмотря на огромные человеческие потери и ограниченные ресурсы, российский диктатор Владимир Путин продолжает давить на фронте, пытаясь одержать большую победу для внутриполитической легитимации и поддержки военной экономики. За последний год российские войска продвинулись на 4700 км², однако не смогли прорвать оборону в Донецке и отступили в Запорожье.

Ограниченные человеческие ресурсы и проблемная логистика сдерживают потенциал пришествия. Украина также сталкивается с кадровыми проблемами: по данным Минобороны, около двух миллионов украинцев уходят от военного учета, а более 310 тысяч дел о самовольных прогулах остаются нерассмотренными.

Аналитики отмечают, что Россия способна удерживать текущие позиции, но не наращивать масштабы вторжения. Украина должна выживать, рассчитывая на истощение врага и давление Запада, чтобы заставить Кремль серьезно садиться за переговоры.

Бывший президент Петр Порошенко и оппозиционные политики предупреждают, что любые территориальные уступки могут спровоцировать внутренний раскол и восприниматься как капитуляция.

"Путин ждет что-то особенное, хотя победа на поле боя пока невозможна. Украина тоже не может вернуть все земли силой, но должна выжить и надеяться, что враг устанет", — заключает Деттмер.

