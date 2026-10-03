Чотири КАБи посеред дня: Росія вдарила по великому обласному центру

Російські війська вдень 3 жовтня завдали авіаційного удару по Сумах. За попередньою інформацією, окупанти випустили по місту чотири керовані авіаційні бомби. Про атаку повідомив начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко.

Авіація РФ. Фото: з відкритих джерел

За його словами, влучання зафіксували одразу на двох локаціях у промисловій зоні Ковпаківського району.

Під удар потрапили будівлі цивільних підприємств. Інформації про загиблих або поранених наразі немає. Водночас наслідки атаки ще уточнюються, тому дані про пошкодження можуть змінитися.

Російський удар припав саме по цивільній інфраструктурі міста. Місцева влада продовжує встановлювати всі наслідки обстрілу.

Атака сталася на тлі посилення російських ударів по Сумській області. Протягом останніх днів під вогнем перебувають не лише прикордонні населені пункти, а й безпосередньо Суми. Зокрема, вночі 3 жовтня російський безпілотник влучив у фасад одного з магазинів у центрі міста, спричинивши пожежу. За попередніми даними, тоді також обійшлося без постраждалих.

Напередодні, 2 жовтня, внаслідок удару російського безпілотника у Зарічному районі Сум були пошкоджені три багатоповерхівки: вибито близько 30 вікон і балконних рам, а також пошкоджено автомобілі.

Таким чином, новий авіаудар став черговим епізодом російських атак по цивільній інфраструктурі Сум. Місцева влада закликає жителів не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях під час загрози ударів.

Також видання "Коментарі" повідомляло – кривавий наліт на Суми: окупанти випустили чотири КАБи, поціливши у початкову школу та будинки.



