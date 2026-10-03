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Четыре КАБа посреди дня: Россия ударила по большому областному центру

Российские войска нанесли авиаудар по промышленной зоне города Сумы

3 октября 2026, 17:29
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Кравцев Сергей

Российские войска днем 3 октября нанесли авиационный удар по Сумам. По предварительной информации, оккупанты выпустили по городу четыре управляемых авиационных бомбы. Об атаке сообщил начальник Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко.

Четыре КАБа посреди дня: Россия ударила по большому областному центру

Авиация РФ. Фото: из открытых источников

По его словам, попадание было зафиксировано сразу на двух локациях в промышленной зоне Ковпаковского района.

Под удар попали постройки гражданских предприятий. Информации о погибших или раненых пока нет. В то же время, последствия атаки еще уточняются, поэтому данные о повреждениях могут измениться.

Российский удар пришелся именно по гражданской инфраструктуре города. Местные власти продолжают устанавливать все последствия обстрела.

Атака произошла на фоне ужесточения российских ударов по Сумской области. В последние дни под огнем находятся не только приграничные населенные пункты, но и непосредственно Сумы. В частности, ночью 3 октября российский беспилотник попал в фасад одного из магазинов в центре города, вызвав пожар. По предварительным данным, тогда тоже обошлось без пострадавших.

Накануне, 2 октября, в результате удара российского беспилотника в Заречном районе Сум были повреждены три многоэтажки: выбиты около 30 окон и балконных рам, а также повреждены автомобили.

Таким образом, новый авиаудар стал очередным эпизодом российских атак по гражданской инфраструктуре Сум. Местные власти призывают жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях во время угрозы ударов.

Также издание "Комментарии" сообщало – кровавый налет на Сумы: оккупанты выпустили четыре КАБа, попав в начальную школу и дома.




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