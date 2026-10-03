Четыре КАБа посреди дня: Россия ударила по большому областному центру

Российские войска днем 3 октября нанесли авиационный удар по Сумам. По предварительной информации, оккупанты выпустили по городу четыре управляемых авиационных бомбы. Об атаке сообщил начальник Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко.

Авиация РФ. Фото: из открытых источников

По его словам, попадание было зафиксировано сразу на двух локациях в промышленной зоне Ковпаковского района.

Под удар попали постройки гражданских предприятий. Информации о погибших или раненых пока нет. В то же время, последствия атаки еще уточняются, поэтому данные о повреждениях могут измениться.

Российский удар пришелся именно по гражданской инфраструктуре города. Местные власти продолжают устанавливать все последствия обстрела.

Атака произошла на фоне ужесточения российских ударов по Сумской области. В последние дни под огнем находятся не только приграничные населенные пункты, но и непосредственно Сумы. В частности, ночью 3 октября российский беспилотник попал в фасад одного из магазинов в центре города, вызвав пожар. По предварительным данным, тогда тоже обошлось без пострадавших.

Накануне, 2 октября, в результате удара российского беспилотника в Заречном районе Сум были повреждены три многоэтажки: выбиты около 30 окон и балконных рам, а также повреждены автомобили.

Таким образом, новый авиаудар стал очередным эпизодом российских атак по гражданской инфраструктуре Сум. Местные власти призывают жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях во время угрозы ударов.

Также издание "Комментарии" сообщало – кровавый налет на Сумы: оккупанты выпустили четыре КАБа, попав в начальную школу и дома.



