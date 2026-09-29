Кривавий наліт на Суми: окупанти випустили чотири КАБи, поціливши у початкову школу та будинки

Російська окупаційна армія здійснила масований авіаційний удар по обласному центру Суми, застосувавши чотири керовані авіаційні бомби (КАБ). Під прямим прицільним ударом опинилася міська школа, у якій на той момент тривав навчальний процес для найменших учнів.

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Атака прийшлася по різних районах міста, зафіксовано серйозні руйнування цивільної інфраструктури. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що на місцях влучань розгорнуто екстрені служби, а також висловив глибоку вдячність персоналу закладу за чіткі дії під час повітряної тривоги.

"Чотири ворожі КАБи поцілили безпосередньо по центральній частині міста, — наголошує Глава держави, окреслюючи масштаби цинізму ворога, — один із ударів прийшовся просто по будівлі школи, де перебували учні. Завдяки професіоналізму вчителів та адміністрації, які вчасно перемістили понад 100 дітей та викладачів до укриття, вдалося уникнути значно більшої трагедії".

Попри успішну евакуацію в школі, ворожі бомби забрали життя мирних сумчан у житлових кварталах. За інформацією Сумської міської військової адміністрації, окупанти застосували для обстрілу початкової школи у Зарічному районі 250-кілограмову авіабомбу. Інші снаряди розірвалися в Ковпаківському районі, пошкодивши будинки приватного сектору та одне з місцевих кладовищ. Кілька осель зруйновано вщент, під уламками рятувальники виявили тіла загиблих — чоловіка та жінки. Ще шестеро людей дістали поранення, серед яких троє неповнолітніх, зокрема однорічне немовля.

У міській адміністрації жорстко відреагували на черговий терор проти цивільного населення, зазначивши, що Москва повністю відкинула міжнародні правила ведення війни.

"Свідомо бити важким озброєнням по маленьких дітях, учнях 1–4 класів — у цього ворога немає нічого людського, — заявляють у Сумській МВА, додаючи: — Російська армія не здатна продемонструвати чесну боротьбу на полі бою, тому вона вдається до нищення української нації".

Володимир Зеленський назвав російських військових "конченими виродками та терористами", які свідомо цілять по малечі та житлових масивах. Президент підкреслив, що західний світ, включаючи США та європейських партнерів, має нарешті усвідомити: зупинити це російське божевілля виключно засудженнями неможливо. Для припинення ударів необхідний реальний та потужний тиск на Кремль, тому Київ розраховує на рішучі кроки у відповідь від союзників, які не обмежаться черговими заявами на папері.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що російські окупанти все частіше застосовують для ударів по українських містах безпілотники типу "Шахед", які начинені тисячами дрібних металевих кульок. Ця шрапнель призначена для максимального ураження людей на відкритій місцевості, а небезпечні знахідки фіксують як у столиці, так і в приміських громадах.