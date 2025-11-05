Чорний список збільшується: нові російські книжки просувають антиукраїнські ідеї

Держкомтелерадіо оновило перелік антиукраїнських видань, додавши п’ять нових російських книжок, частину з яких внесено за пропозиціями Служби безпеки України. Нині у списку міститься 618 найменувань пропагандистських видань, спрямованих на виправдання агресії Кремля, підрив незалежності України та розпалювання ворожнечі.

Про це повідомляє пресслужба відомства. Перелік формується за результатами постійного моніторингу видавничої сфери держави-агресора, Республіки Білорусь та тимчасово окупованих територій України. Його мета – виявлення та фіксація видань, зміст яких пропагує насильство, міжетнічну чи релігійну ненависть, а також містить заклики до порушення прав людини або вчинення терористичних дій.

У Держкомтелерадіо наголосили, що перелік створено для інформування книгорозповсюджувачів, правоохоронних органів і громадян про видання, поширення яких може мати ознаки злочинів, відповідальність за які передбачена Кримінальним кодексом України.

Держкомтелерадіо також сформував Реєстр видавничої продукції антиукраїнського змісту, за розповсюдження книжок із якого діють штрафи, у 2023 році на заміну Переліку видавничої продукції, який існував з 2018 року.

Нові 5 книг, які вийшли цього року, також мають за мету виправдати війну проти України, героїзувати окупантів і нав’язати міф про “російську місію” на українських землях.

Повний список заборонених видань доступний на офіційному сайті Держкомтелерадіо.

