Госкомтелерадио обновило перечень антиукраинских изданий, добавив пять новых российских книг, часть из которых внесена по предложениям Службы безопасности Украины. В настоящее время в списке содержится 618 наименований пропагандистских изданий, направленных на оправдание агрессии Кремля, подрыв независимости Украины и разжигание вражды.

Госкомтелерадио обновило перечень пропагандистских изданий РФ – теперь в нём 618 наименований

Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Список формируется по результатам постоянного мониторинга издательской сферы государства-агрессора, Республики Беларусь и временно оккупированных территорий Украины. Его цель – выявление и фиксация изданий, содержание которых пропагандирует насилие, межэтническую или религиозную ненависть, а также содержит призывы к нарушению прав человека или совершению террористических действий.

В Госкомтелерадио подчеркнули, что перечень создан для информирования книгораспространителей, правоохранительных органов и граждан об изданиях, распространение которых может иметь признаки преступлений, ответственность за которые предусмотрена Уголовным кодексом Украины.

Госкомтелерадио также сформировал Реестр издательской продукции антиукраинского содержания, за распространение книг с которого действуют штрафы, в 2023 году взамен Перечня издательской продукции, существовавшего с 2018 года.

Новые 5 книг, вышедших в этом году, также имеют целью оправдать войну против Украины, героизировать оккупантов и навязать миф о "российской миссии" на украинских землях.

Полный список запрещенных изданий доступен на официальном сайте Госкомтелерадио.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что так называемая "СВО" окончательно провалилась: у страны-агрессора большие трудности не только с персоналом, но и с финансированием "контрактников".