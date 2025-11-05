logo

BTC/USD

103670

ETH/USD

3393.24

USD/UAH

42.07

EUR/UAH

48.34

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Черный список увеличивается: новые российские книги продвигают антиукраинские идеи
commentss НОВОСТИ Все новости

Черный список увеличивается: новые российские книги продвигают антиукраинские идеи

Госкомтелерадио по результатам мониторинга издательской сферы государства-агрессора внесло в список антиукраинских публикаций пять новых книг, в том числе на основании предложений СБУ

5 ноября 2025, 18:11
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Проніна Аня

Госкомтелерадио обновило перечень антиукраинских изданий, добавив пять новых российских книг, часть из которых внесена по предложениям Службы безопасности Украины. В настоящее время в списке содержится 618 наименований пропагандистских изданий, направленных на оправдание агрессии Кремля, подрыв независимости Украины и разжигание вражды.

Черный список увеличивается: новые российские книги продвигают антиукраинские идеи

Госкомтелерадио обновило перечень пропагандистских изданий РФ – теперь в нём 618 наименований

Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Список формируется по результатам постоянного мониторинга издательской сферы государства-агрессора, Республики Беларусь и временно оккупированных территорий Украины. Его цель – выявление и фиксация изданий, содержание которых пропагандирует насилие, межэтническую или религиозную ненависть, а также содержит призывы к нарушению прав человека или совершению террористических действий.

В Госкомтелерадио подчеркнули, что перечень создан для информирования книгораспространителей, правоохранительных органов и граждан об изданиях, распространение которых может иметь признаки преступлений, ответственность за которые предусмотрена Уголовным кодексом Украины.

Госкомтелерадио также сформировал Реестр издательской продукции антиукраинского содержания, за распространение книг с которого действуют штрафы, в 2023 году взамен Перечня издательской продукции, существовавшего с 2018 года.

Новые 5 книг, вышедших в этом году, также имеют целью оправдать войну против Украины, героизировать оккупантов и навязать миф о "российской миссии" на украинских землях.

Полный список запрещенных изданий доступен на официальном сайте Госкомтелерадио.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что так называемая "СВО" окончательно провалилась: у страны-агрессора большие трудности не только с персоналом, но и с финансированием "контрактников".



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости