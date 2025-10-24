За повідомленнями російських ЗМІ, влада Санкт-Петербурга заднім числом скасувала виплату у 1,6 млн рублів для добровольців, які брали участь у "СВО". Деякі військовослужбовці, не дочекавшись коштів і дізнавшись про зміну після звернень до місцевих соціальних органів, розірвали контракти. Військовий експерт Дмитро Снєгирьов підкреслює, що це наочно демонструє серйозні проблеми Росії не лише з поповненням особового складу, а й насамперед з фінансуванням активної фази бойових дій.

Фото: з відкритих джерел

Удари українських безпілотників по нафтопереробних підприємствах РФ завдали масштабної шкоди економіці країни, яку економісти оцінюють приблизно у 100 млрд доларів. За даними російської сторони, 38% НПЗ були частково або повністю зупинені через ці удари, тоді як бюджет РФ на 30% залежить від нафти та нафтопродуктів. Снєгирьов наголошує, що дії Сил оборони України цілеспрямовано спрямовані на зниження фінансування війни, фактично вражаючи "ахіллесову п’яту" Кремля та обмежуючи можливості Росії комплектувати нові підрозділи.

За даними українських розвідорганів, проблеми з набором контрактників особливо помітні у бідніших регіонах РФ, зокрема в республіці Саха (Якутія). Внутрішні документи міноборони Росії свідчать, що низькі показники рекрутингу пов’язані з недостатнім рівнем регіональних виплат та небажанням місцевої влади активно підтримувати мобілізаційні кампанії. Середній недобір у відбірних пунктах регіону сягає близько 40% від встановлених норм.

Як вже писали "Коментарі", раптове рішення президента США Дональда Трампа про введення нового пакету санкцій проти Росії здивувало навіть деяких високопоставлених чиновників Білого дому.