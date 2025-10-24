logo

СВО окончательно провалилось: стало известно о сокрушительном ударе по ахиллесовой пятке Кремля
СВО окончательно провалилось: стало известно о сокрушительном ударе по ахиллесовой пятке Кремля

У страны-агрессора большие трудности не только с персоналом, но и финансированием "контрактников".

24 октября 2025, 08:40
Автор:
avatar

Клименко Елена

По сообщениям российских СМИ, власти Санкт-Петербурга задним числом отменили выплату в 1,6 млн рублей для добровольцев, принимавших участие в "СВО". Некоторые военнослужащие, не дождавшись средств и узнав об изменении после обращений в местные социальные органы, разорвали контракты. Военный эксперт Дмитрий Снегирев подчеркивает, что это наглядно демонстрирует серьезные проблемы России не только с пополнением личного состава, но и, прежде всего, с финансированием активной фазы боевых действий.

СВО окончательно провалилось: стало известно о сокрушительном ударе по ахиллесовой пятке Кремля

Фото: из открытых источников

Удары украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим предприятиям РФ нанесли масштабный ущерб экономике страны, которую экономисты оценивают примерно в 100 млрд долларов. По данным российской стороны, 38% НПЗ были частично или полностью остановлены из-за этих ударов, тогда как бюджет РФ на 30% зависит от нефти и нефтепродуктов. Снегирев отмечает, что действия Сил обороны Украины целенаправленно направлены на снижение финансирования войны, фактически поражая "ахиллесовую пятку" Кремля и ограничивая возможности России комплектовать новые подразделения.

По данным украинских разведорганов, проблемы с набором контрактников особенно заметны в более бедных регионах РФ, в частности, в республике Саха (Якутия). Внутренние документы минобороны России свидетельствуют о том, что низкие показатели рекрутинга связаны с недостаточным уровнем региональных выплат и нежеланием местных властей активно поддерживать мобилизационные кампании. Средний недобор в отборных пунктах региона составляет около 40% от установленных норм.

Как уже писали "Комментарии", внезапное решение президента США Дональда Трампа о введении нового пакета санкций против России удивило даже некоторых высокопоставленных чиновников Белого дома.



