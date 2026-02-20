Чорне море кричить від болю: 50 тисяч дельфінів загинуло від початку війни

До Всесвітнього дня захисту морських ссавців 19 лютого українські природозахисники підрахували наші втрати. Тоді як у різних країнах цього дня говорять про необхідність боротьби з браконьєрством, забрудненням океанів пластиком, промисловим виловом і кліматичними змінами, для України реальність значно жорсткіша – головною загрозою для морських екосистем залишається повномасштабна війна. Про це повідомляє UAnimals.

50 тисяч дельфінів загинули в Чорному морі через війну Росії проти України

Морські ссавці – дельфіни, кити, тюлені – є індикаторами стану екосистеми. Якщо вони масово гинуть, це означає глибоку кризу в морському середовищі. Ще у 2023 році керівник наукового відділу Національного природного парку "Тузлівські лимани" Ігор Русєв заявляв, що через бойові дії в Чорному морі могли загинути щонайменше 50 тисяч дельфінів.

Точну кількість жертв ми, ймовірно, не дізнаємося ніколи. Частина тіл не викидається на берег, багато особин гинуть у відкритому морі. Вибухи, робота військових кораблів, гідроакустичні системи, мінування акваторії – усе це створює потужний акустичний і фізичний вплив на тварин, які орієнтуються за допомогою ехолокації.

Науковці наголошують, що для дельфінів навіть короткочасні потужні звукові хвилі можуть спричиняти дезорієнтацію, внутрішні ушкодження й загибель. Масові викиди мертвих тварин на узбережжі стали тривожним сигналом, який фіксували протягом останніх років.

До війни популяція чорноморських дельфінів і без того скорочувалася через забруднення вод, зменшення кормової бази та антропогенний тиск. Тепер ситуація ускладнилася воєнними ризиками. Окупація частини узбережжя та бойові дії в морській зоні фактично перетворили частину акваторії на небезпечну територію як для людей, так і для тварин.

Екологи підкреслюють: війна руйнує не лише міста, а й крихкі природні системи, відновлення яких триватиме роками. Морські ссавці мають низьку швидкість відтворення, тому навіть відносно невеликі втрати можуть мати довготривалі наслідки для всієї популяції.

У світі Всесвітній день захисту морських ссавців є нагодою нагадати про відповідальність людства перед природою. В Україні ж це ще й привід говорити про екологічні наслідки війни. Адже захист довкілля – це частина національної безпеки.

Неможливо виміряти цифрами втрати екосистеми, як і біль від знищених життів. Але у силах суспільства – фіксувати злочини проти природи, підтримувати екологічні ініціативи та поширювати правду про те, що відбувається.

