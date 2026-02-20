Черное море кричит от боли: 50 тысяч дельфинов погибло с начала войны

Во Всемирный день защиты морских млекопитающих 19 февраля украинские природозащитники подсчитали наши потери. В то время как в разных странах в этот день говорят о необходимости борьбы с браконьерством, загрязнением океанов пластиком, промышленным отловом и климатическими изменениями, для Украины реальность более жесткая – главной угрозой для морских экосистем остается полномасштабная война. Об этом сообщает UAnimals.

50 тысяч дельфинов погибли в Черном море из-за войны России против Украины

Морские млекопитающие – дельфины, киты, тюлени – являются индикаторами состояния экосистемы. Если они массово гибнут, значит глубокий кризис в морской среде. Еще в 2023 году руководитель научного отдела Национального природного парка "Тузловские лиманы" Игорь Русев заявлял, что из-за боевых действий в Черном море могли погибнуть не менее 50 тысяч дельфинов.

Точного количества жертв мы, вероятно, не узнаем никогда. Часть тел не выбрасывается на берег, многие особи погибают в открытом море. Взрывы, работа военных кораблей, гидроакустические системы, минирование акватории – все это создает мощное акустичное и физическое воздействие на животных, ориентирующихся посредством эхолокации.

Ученые отмечают, что для дельфинов даже кратковременные мощные звуковые волны могут вызвать дезориентацию, внутренние повреждения и гибель. Массовые выбросы мертвых животных на побережье стали тревожным сигналом , фиксированным в последние годы.

До войны популяция черноморских дельфинов и так сокращалась из-за загрязнения вод, уменьшения кормовой базы и антропогенного давления. Теперь ситуация осложнилась военными рисками. Оккупация части побережья и боевые действия в морской зоне фактически превратили часть акватории в опасную территорию как для людей, так и для животных.

Экологи подчеркивают: война разрушает не только города, но и хрупкие природные системы , восстановление которых будет длиться годами. Морские млекопитающие обладают низкой скоростью воспроизводства, поэтому даже относительно небольшие потери могут иметь длительные последствия для всей популяции.

В мире Всемирный день защиты морских млекопитающих — возможность напомнить об ответственности человечества перед природой. В Украине это еще и повод говорить об экологических последствиях войны. Ведь защита окружающей среды – это часть национальной безопасности.

Невозможно измерить цифрами потери экосистемы, как и боль от уничтоженных жизней. Но в силах общества – фиксировать преступления против природы, поддерживать экологические инициативы и распространять правду о происходящем.

