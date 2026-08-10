“Чорна” зима змусить тікати сотні тисяч українців: прогноз ШІ невтішний

Якщо наступна зима в Україні буде справді важкою через проблеми з електроенергією та опаленням, за кордон може виїхати ще частина населення. Портал “Коментарі” запитав у штучного інтелекту, скільки українців може виїхати за кордон через “чорну” зиму.

Блекаут. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот Gemini дав найконкретніший прогноз. Модель вважає перебільшеними розмови про мільйонні хвилі біженців і оцінює додатковий чистий відтік населення через енергетичну кризу приблизно у 200-400 тисяч осіб. Насамперед йдеться про жінок, дітей та літніх людей. Водночас значна частина українців, на думку моделі, намагатиметься пережити складні місяці всередині країни. Модель ШІ пояснює це одразу кількома причинами. Частина людей, які мали фінансові можливості або працювали дистанційно, уже виїхала. Додатковим стримувальним фактором залишаються обмеження на виїзд чоловіків мобілізаційного віку. Впливає і те, що в країнах ЄС поступово змінюються умови підтримки українців.

Інший сценарій описує чат-бот Copilot. Модель звертає увагу передусім на мешканців великих міст, особливо сім’ї з дітьми, літніх людей та тих, хто живе у багатоповерхівках і не має автономного опалення. Втім, масштаб виїзду залежатиме від того, наскільки Україна зможе пройти зиму без критичного дефіциту тепла та електроенергії. Пункти обігріву, генератори, гуманітарна допомога, міжнародна підтримка та додаткове енергетичне обладнання можуть втримати частину людей від виїзду.

Чат-бот ChatGPT також не очікує катастрофічної хвилі міграції. За його оцінкою, збільшення кількості тих, хто поїде за кордон, може бути помітним, але не обов’язково масовим. При цьому рішення українців залежатиме не лише від температури у квартирах. На нього впливатимуть безпека, тривалість війни, робота, доходи та можливість жити за кордоном. Модель ШІ прогнозує помітного, але не катастрофічного збільшення виїзду. Якщо зима буде справді важкою, це можуть бути сотні тисяч людей, які тимчасово виїдуть, але значна частина повернеться після завершення опалювального сезону.

У головному прогнози трьох моделей схожі: "чорна" зима може збільшити кількість українців, які виїжджатимуть за кордон, але говорити про гарантовану мільйонну хвилю підстав немає. Розходження — у деталях. Gemini орієнтовну кількість у 200-400 тисяч людей, тоді як Copilot і ChatGPT конкретних цифр не дають, але також говорять про потенційно значний, проте не обов’язково катастрофічний відтік.

Ще одна спільна риса прогнозів — ймовірність тимчасового виїзду. Якщо енергетична система та місцеві громади зможуть забезпечити людям базові умови для життя, масштаб нової хвилі міграції може виявитися значно меншим.

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