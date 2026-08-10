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"Черная" зима заставит бежать сотни тысяч украинцев: прогноз ИИ неутешительный

Искусственный интеллект спрогнозировал, спровоцирует ли тяжелая зима новую волну выезда украинцев за границу и какими могут быть ее масштабы

10 августа 2026, 14:29
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Кречмаровская Наталия

Если следующая зима в Украине будет действительно тяжелой из-за проблем с электроэнергией и отоплением, за границу может выехать еще часть населения. Портал "Комментарии" спросил у искусственного интеллекта, сколько украинцев может уехать за границу из-за "черной" зимы.

"Черная" зима заставит бежать сотни тысяч украинцев: прогноз ИИ неутешительный

Блэкаут. Фото портал "Комментарии"

Чат-бот Gemini дал самый конкретный прогноз. Модель считает преувеличенными разговоры о миллионных волнах беженцев и оценивает дополнительный чистый отток населения из-за энергетического кризиса примерно в 200-400 тысяч человек. В первую очередь речь идет о женщинах, детях и пожилых людях. В то же время, значительная часть украинцев, по мнению модели, будет пытаться пережить сложные месяцы внутри страны. Модель ИИ объясняет это сразу несколькими причинами. Часть людей, которые имели финансовые возможности или работали дистанционно, уже уехали. Дополнительным сдерживающим фактором остаются ограничения на выезд мужчин мобилизационного возраста. Влияет и то, что в странах ЕС постепенно изменяются условия поддержки украинцев.

Другой сценарий описывает чат-бот Copilot. Модель обращает внимание прежде всего на жителей больших городов, особенно семьи с детьми, пожилых и живущих в многоэтажках и не имеющих автономного отопления. Впрочем, масштаб выезда будет зависеть от того, как Украина сможет пройти зиму без критического дефицита тепла и электроэнергии. Пункты обогрева, генераторы, гуманитарная помощь, международная поддержка и дополнительное энергетическое оборудование могут удержать часть людей от выезда.

Чат-бот ChatGPT также не ожидает катастрофической волны миграции. По его оценке, увеличение количества тех, кто уедет за границу, может быть заметным, но не обязательно массовым. При этом решение украинцев будет зависеть не только от температуры в квартире. На него будут влиять безопасность, продолжительность войны, работа, доходы и возможность жить за границей. Модель ИИ прогнозирует заметное, но не катастрофическое увеличение выезда. Если зима будет действительно тяжелой, это могут быть сотни тысяч временно уехавших людей, но значительная часть вернется после завершения отопительного сезона.

В основном прогнозы трех моделей схожи: "черная" зима может увеличить количество украинцев, которые будут выезжать за границу, но говорить о гарантированной миллионной волне оснований нет. Различие – в деталях. Gemini ориентировочное количество в 200-400 тысяч человек, тогда как Copilot и ChatGPT конкретных цифр не дают, но также говорят о потенциально значительном, но не обязательно катастрофическом оттоке.

Еще одна общая черта прогнозов – вероятность временного выезда. Если энергетическая система и местные общины могут обеспечить людям базовые условия для жизни, масштаб новой волны миграции может оказаться значительно меньше.

Напомним: портал "Комментарии" писал, куда Путин будет бить северокорейский баллистическими ракетами.




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