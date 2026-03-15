Чому зростає кількість СЗЧ: відкрито названа причина

Заступник командира 3 Армійського корпусу з психологічної підтримки друг "Сліп" заявив, що однією з причин зростання випадків самовільного залишення частини є нерозуміння людьми, за що саме вони мають воювати.

Ріст кількості СЗЧ

За його словами, частина громадян ставить запитання, чому вони повинні добровільно йти до армії, зокрема порушуючи тему справедливості мобілізації. На його думку, саме така відсутність усвідомлення обов’язку і стає причиною конфліктів під час мобілізаційних заходів.

Водночас заступник командира з психологічної підтримки 125 окремої механізованої бригади друг "Лоргар" заявив, що значне навантаження на військових пояснюється нестачею людей на фронті.

За його словами, у Силах оборони наразі близько 1,2 мільйона військових, тоді як у тилу перебувають мільйони чоловіків, які не долучаються до служби.

Через це, зазначив він, на позиціях іноді продовжують служити навіть поранені бійці, а окремі підрозділи можуть перебувати на передовій по кілька місяців без ротації.

Військовий також додав, що на початку повномасштабної війни багато бійців розраховували, що люди в тилу поступово підготуються та прийдуть їх змінити, однак цього масово не відбулося.

Заступник командира 125 окремої механізованої бригади з психологічної підтримки друг "Лоргар" зазначив, що у підрозділах проводять просвітницькі розмови з особовим складом, щоб військові краще розуміли, за що вони воюють. За його словами, такі зустрічі допомагають бійцям усвідомити сенс боротьби та важливість служби. Заступник командира 3 Армійського корпусу з психологічної підтримки друг "Сліп" заявив, що питання мотивації військових не виникає раптово, а формується ще з дитинства — у сім’ї, дитячому садку та школі.

