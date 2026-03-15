Война с Россией Почему растет количество СЗЧ: открыто названная причина
Почему растет количество СЗЧ: открыто названная причина

В 3 Армейском корпусе заявили, что одной из причин СОЧ является непонимание людьми, за что они должны воевать.

15 марта 2026, 17:32
Автор:
Ткачова Марія

Заместитель командира 3 Армейского корпуса по психологической поддержке друг "Слип" заявил, что одной из причин роста случаев самовольного ухода из части является непонимание людьми, за что именно они должны воевать.

Рост количества СОЧ

По его словам, часть граждан задает вопрос, почему они должны добровольно идти в армию, в том числе поднимая тему справедливости мобилизации. По его мнению, именно такое отсутствие осознания долга и становится причиной конфликтов во время мобилизационных мер.

В то же время, заместитель командира по психологической поддержке 125 отдельной механизированной бригады друг "Лоргар" заявил, что значительная нагрузка на военных объясняется нехваткой людей на фронте.

По его словам, в Силах обороны сейчас около 1,2 миллиона военных, в то время как в тылу находятся миллионы мужчин, не приобщающихся к службе.

Поэтому, отметил он, на позициях иногда продолжают служить даже раненые бойцы, а отдельные подразделения могут находиться на передовой по несколько месяцев без ротации.

Военный также добавил, что в начале полномасштабной войны многие бойцы рассчитывали, что люди в тылу постепенно подготовятся и придут их изменить, однако этого массово не произошло.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что представители Хорунжей службы 3 Армейского корпуса вышли в прямой эфир, где рассказали о работе с мотивацией военнослужащих.
Заместитель командира 125 отдельной механизированной бригады по психологической поддержке друг "Лоргар" отметил, что в подразделениях проводят просветительские разговоры с личным составом, чтобы военные лучше понимали, за что они воюют. По его словам, подобные встречи помогают бойцам осознать смысл борьбы и важность службы. Заместитель командира 3 Армейского корпуса по психологической поддержке друг "Слип" заявил, что вопрос мотивации военных не возникает внезапно, а формируется еще с детства — в семье, детском саду и школе.



Источник: https://youtube.com/live/7gcbsF0dGm4
