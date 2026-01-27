Чому знову заговорили про зустріч Зеленського і Путіна: що вже почало змінюватися

Після перших за час повномасштабної війни тристоронніх переговорів в Абу-Дабі в американській адміністрації припустили можливість особистої зустрічі президентів України та Росії. Попри те, що ще нещодавно такий сценарій здавався політичною фантастикою, сама поява тристороннього формату свідчить про зміну обставин. Про це заявив відомий публіцист і телеведучий Віталій Портников.

Володимир Зеленський та Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

За його словами, Володимир Путін традиційно не веде повноцінних переговорів, а імітує їх, затягуючи час. Водночас навіть імітація потребує певного порядку денного. Головне ж – російський президент прагне уникнути прямої конфронтації з американським лідером і змушений демонструвати удавану миролюбність.

Портников нагадав, що спочатку Кремль обмежувався телефонними розмовами з Дональдом Трампом і відмовами від припинення вогню. Згодом Москва намагалася "реанімувати" стамбульський процес, а після невдалої зустрічі в Анкоріджі заговорила про його "дух", під яким фактично розуміє виведення українських військ з неокупованих районів Донбасу.

Спроба організувати саміт у Будапешті також провалилася, після чого США запровадили санкції проти російських нафтових гігантів. У відповідь Кремль запропонував Білому дому черговий "мирний план", однак для його обговорення Москві довелося погодитися навіть на тристоронню зустріч.

На думку журналіста, Вашингтон і надалі тиснутиме на Росію, підштовхуючи її до нових кроків – аж до можливої зустрічі Зеленського і Путіна, яка стала б дипломатичним тріумфом для США. Водночас жодні переговори самі по собі не гарантують завершення війни.

Ключовим фактором Портвников називає стан російської економіки та страх Кремля перед новими санкціями. Якщо Путін усвідомить, що не здатен фінансувати війну ще роками, він буде змушений погодитися і на зустріч, і на припинення бойових дій. Ознаками таких коливань журналіст вважає і сам формат переговорів, і зміну складу російської делегації, де з’явилися вже не "декорації", а військові керівники.

