Почему снова заговорили о встрече Зеленского и Путина: что уже начало меняться

После первых за время полномасштабной войны трехсторонних переговоров в Абу-Даби в американской администрации было допущено возможность личной встречи президентов Украины и России. Несмотря на то, что недавно такой сценарий казался политической фантастикой, само появление трехстороннего формата свидетельствует об изменении обстоятельств. Об этом заявил известный публицист и телеведущий Виталий Портников.

Владимир Зеленский и Владимир Путин. Фото: из открытых источников

По его словам, Владимир Путин традиционно не ведет полноценные переговоры, а имитирует их, затягивая время. В то же время даже имитация нуждается в определенной повестке дня. Главное же – российский президент стремится избежать прямой конфронтации с американским лидером и вынужден демонстрировать мнимое миролюбие.

Портников напомнил, что сначала Кремль ограничивался телефонными разговорами с Дональдом Трампом и отказами от прекращения огня. Впоследствии Москва пыталась "реанимировать" стамбульский процесс, а после неудачной встречи в Анкоридже заговорила о его "духе", под которым фактически понимает вывод украинских войск из неоккупированных районов Донбасса.

Попытка организовать саммит в Будапеште также провалилась, после чего США ввели санкции против российских нефтяных гигантов. В ответ Кремль предложил Белому дому очередной мирный план, однако для его обсуждения Москве пришлось согласиться даже на трехстороннюю встречу.

По мнению журналиста, Вашингтон и дальше будет давить на Россию, подталкивая ее к новым шагам – вплоть до возможной встречи Зеленского и Путина, которая стала бы дипломатическим триумфом для США. В то же время, никакие переговоры сами по себе не гарантируют завершения войны.

Ключевым фактором Портвников называет состояние российской экономики и страх Кремля перед новыми санкциями. Если Путин поймет, что не способен финансировать войну еще годами, он будет вынужден согласиться и на встречу, и на прекращение боевых действий. Признаками таких колебаний журналист считает и сам формат переговоров и изменение состава российской делегации, где появились уже не "декорации", а военные руководители.

Читайте на портале "Комментарии" — на что уже намекают в Кремле: почему после переговоров в Абу-Даби мира не будет.



