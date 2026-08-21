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Чому Зеленський заговорив про чотири місяці можливостей: експерт попередив про найгірший сценарій

Військовий експерт Олександр Мусієнко вважає, що до листопада Україна може спробувати створити умови для посилення переговорних позицій і змусити Кремль переглянути свою тактику

21 серпня 2026, 10:00
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Клименко Елена

Президент України Володимир Зеленський заявив, що країна має чотири місяці, аби не поступитися Росії та створити умови для зміни ситуації на фронті. Військовий експерт Олександр Мусієнко вважає, що цей термін може бути пов'язаний із потенційним вікном для активізації переговорів, яке може відкритися ближче до листопада.

Чому Зеленський заговорив про чотири місяці можливостей: експерт попередив про найгірший сценарій

Фото: з відкритих джерел

За його словами, Україна за цей час має посилити власні позиції, завдавати противнику більших втрат і створювати додаткові проблеми для російської економіки та військової машини. У такому разі Київ зможе говорити з Москвою з сильнішої позиції.

"Можливо, він має на увазі, що ми маємо до зими досягти переваги і теж спробувати нав'язати ворогові власну ініціативу на перемовинах", — пояснив Мусієнко.

Експерт звернув увагу на те, що листопад уже не вперше фігурує у заявах українського керівництва. На його думку, саме приблизно в середині листопада може виникнути можливість для активізації дипломатичних процесів. Додатковим фактором може стати поява нового американського плану щодо завершення війни.

Водночас Мусієнко не виключає й іншого сценарію — війна може затягнутися до зими. Тоді наступне потенційне вікно для серйозних переговорів може з'явитися вже навесні, орієнтовно у березні-квітні.

Однак експерт звертає увагу на те, що Росія сама може поспішати. Москва посилює удари по українській економіці та інфраструктурі, намагаючись виснажити ресурси України. 

"Інтенсивність ударів та російських атак по нашій економіці, намагання виснажити нас економічно набирають таких темпів, що схоже, що ворог поспішає", — зазначив Мусієнко.

За словами експерта, чотири місяці не означають автоматичного завершення війни. Навіть припинення вогню саме по собі не буде остаточним завершенням протистояння, а лише може стати способом зупинити ескалацію та російський терор.

Водночас Україна повинна використати цей період для посилення оборонних можливостей. Йдеться про збільшення виробництва зброї, ефективніше використання ресурсів та активніші дії проти військової інфраструктури Росії.

"Чотири місяці — це не факт, що після того війна закінчиться. Але якщо є український розрахунок за цей період змусити Путіна сісти за стіл перемовин, то це, в принципі, правильно", — наголосив Мусієнко.

Портал "Коментарі" вже писав, що Росія може втратити один із важелів впливу на Україну — можливість звертатися до Вашингтона з проханнями обмежити українські удари по російських військових об'єктах. Політтехнолог Тарас Загородній вважає, що за нової американської адміністрації Кремлю буде значно складніше домагатися подібних рішень.



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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=oVEEs40xS8I

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