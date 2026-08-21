Трамп категорично відмовився рятувати Путіна від атак України: експерт приголомшив сценарієм

Росія може втратити один із важелів впливу на Україну — можливість звертатися до Вашингтона з проханнями обмежити українські удари по російських військових об'єктах. Політтехнолог Тарас Загородній вважає, що за нової американської адміністрації Кремлю буде значно складніше домагатися подібних рішень.

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За його словами, раніше Москва могла розраховувати на контакти з адміністрацією Джо Байдена. Зокрема, російська сторона нібито просила Вашингтон вплинути на Україну, щоб та не атакувала російські військові заходи. Тепер, на думку Загороднього, така схема може не спрацювати.

"Якщо Білоусов звернеться з таким проханням до Хегсета, він просто сміятися буде. От він спочатку посміється, а потім розкаже про це Трампу. Вони разом посміються", — заявив політтехнолог.

Загородній пояснив, що нинішня Україна вже має значно більше власних можливостей для завдання далекобійних ударів. Тому Київ, за його оцінкою, не обов'язково залежатиме від позиції США щодо кожної окремої операції.

Він також припустив, що навіть президент Дональд Трамп не обов'язково стане звертатися до України з вимогою обмежити удари по Росії. Причина, за словами експерта, у зміні балансу сил та розвитку українського оборонного виробництва.

"Україна пройшла величезний шлях, у першу чергу щодо виробництва власної зброї. Тому Трамп може навіть не звертатися з таким питанням, бо Зеленський запитає: що мені за це буде, якщо я дозволю йому провести парад?" — зазначив Загородній.

Водночас політтехнолог вважає, що Росія може спробувати компенсувати невдачі на фронті посиленням тиску на європейські країни. Йдеться не лише про прямі військові удари, а й про кібератаки, диверсії та інші форми гібридної війни.

За словами Загороднього, Москва може спробувати переконати європейські держави у слабкості НАТО та одночасно створити розкол усередині ЄС. Особливо небезпечним він вважає сценарій, за якого Кремль спробує змусити Німеччину та Францію дистанціюватися від підтримки України.

"Я думаю, що ймовірність атак на Європу зростає. Путін може піти за сценарієм, коли він атакуватиме країни Європи для того, щоб продемонструвати, що НАТО — це паперовий тигр, недіюча структура", — попередив експерт.

Водночас Загородній наголосив, що наразі це лише один із можливих сценаріїв. Однак, за його оцінкою, Кремль може вдатися до дедалі ризикованіших кроків, якщо вважатиме, що дипломатичні та військові можливості Росії вичерпуються.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що вранці 21 серпня російська Перм зазнала атаки безпілотників. Однією з головних цілей, за попередньою інформацією, став нафтопереробний завод "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" — велике підприємство російської нафтової промисловості.