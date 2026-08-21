Трамп категорически отказался спасать Путина от атак Украины: эксперт ошеломил сценарием

Россия может потерять один из рычагов влияния на Украину – возможность обращаться в Вашингтон с просьбами ограничить украинские удары по российским военным объектам. Политтехнолог Тарас Загородний считает, что при новой американской администрации Кремлю будет гораздо сложнее добиваться подобных решений.

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По его словам, раньше Москва могла рассчитывать на контакты с администрацией Джо Байдена. В частности, российская сторона якобы просила Вашингтон повлиять на Украину, чтобы та не атаковала российские военные меры. Теперь, по мнению Загороднего, такая схема может не сработать.

"Если Белоусов обратится с такой просьбой к Хегсету, он просто смеяться будет. Вот он сначала посмеется, а потом расскажет об этом Трампу. Они вместе посмеются", — заявил политтехнолог.

Загородний пояснил, что нынешняя Украина уже имеет гораздо больше собственных возможностей для нанесения дальнобойных ударов. Поэтому Киев, по его оценке, не обязательно будет зависеть от позиции США по каждой отдельной операции.

Он также предположил, что даже президент Дональд Трамп не обязательно будет обращаться в Украину с требованием ограничить удары по России. Причина, по словам эксперта, в изменении баланса сил и развитии украинского оборонного производства.

"Украина прошла огромный путь, в первую очередь, по производству собственного оружия. Поэтому Трамп может даже не обращаться с таким вопросом, потому что Зеленский спросит: что мне будет за это, если я позволю ему провести парад?" – отметил Загородний.

В то же время, политтехнолог считает, что Россия может попытаться компенсировать неудачи на фронте усилением давления на европейские страны. Речь идет не только о прямых военных ударах, но и о кибератаках, диверсиях и других формах гибридной войны.

По словам Загороднего, Москва может попытаться убедить европейские государства в слабости НАТО и одновременно создать раскол внутри ЕС. Особенно опасным считает сценарий, при котором Кремль попытается заставить Германию и Францию дистанцироваться от поддержки Украины.

"Я думаю, что вероятность атак на Европу растет. Путин может пойти по сценарию, когда он будет атаковать страны Европы для того, чтобы продемонстрировать, что НАТО — это бумажный тигр, бездействующая структура", — предупредил эксперт.

В то же время, Загородний подчеркнул, что сейчас это лишь один из возможных сценариев. Однако, по его оценке, Кремль может предпринять все более рискованные шаги, если сочтет, что дипломатические и военные возможности России иссякают.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал, что утром 21 августа российская Пермь подверглась атаке беспилотников. Одной из главных целей, по предварительной информации, стал нефтеперерабатывающий завод "ЛУКойл-Пермнефтеоргсинтез" — крупное предприятие российской нефтяной промышленности.