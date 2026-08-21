Почему Зеленский заговорил о четырех месяцах возможностей: эксперт предупредил о худшем сценарии

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у страны есть четыре месяца, чтобы не уступить России и создать условия для изменения ситуации на фронте. Военный эксперт Александр Мусиенко считает, что этот срок может быть связан с потенциальным окном для активизации переговоров, которое может открыться ближе к ноябрю.

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По его словам, Украина за это время должна усилить собственные позиции, наносить противнику большие потери и создавать дополнительные проблемы для российской экономики и военной машины. В таком случае Киев сможет говорить с Москвой по более сильной позиции.

"Возможно, он подразумевает, что мы должны к зиме достичь преимущества и тоже попытаться навязать врагу собственную инициативу на переговорах", — пояснил Мусиенко.

Эксперт обратил внимание на то, что ноябрь уже не в первый раз фигурирует в заявлениях украинского руководства. По его мнению, именно в середине ноября может возникнуть возможность для активизации дипломатических процессов. Дополнительным фактором может стать появление нового американского плана по завершению войны.

В то же время, Мусиенко не исключает и другого сценария — война может затянуться до зимы. Тогда следующее потенциальное окно для серьезных переговоров может появиться уже весной, ориентировочно, в марте-апреле.

Однако эксперт обращает внимание на то, что Россия сама может торопиться. Москва усугубляет удары по украинской экономике и инфраструктуре, пытаясь истощить ресурсы Украины.

"Интенсивность ударов и российских атак по нашей экономике, попытки истощить нас экономически набирают такие темпы, что похоже, что враг спешит", — отметил Мусиенко.

По словам эксперта, четыре месяца не означают автоматическое завершение войны. Даже прекращение огня само по себе не будет окончательным завершением противостояния, а может стать способом остановить эскалацию и российский террор.

В то же время, Украина должна использовать этот период для усиления оборонных возможностей. Речь идет об увеличении производства оружия, более эффективном использовании ресурсов и более активных действиях против военной инфраструктуры России.

"Четыре месяца — это не факт, что после этого война закончится. Но если есть украинский расчет за этот период заставить Путина сесть за стол переговоров, то это, в принципе, правильно", — подчеркнул Мусиенко.

Портал "Комментарии" уже писал , что Россия может потерять один из рычагов влияния на Украину — возможность обращаться в Вашингтон с просьбами ограничить украинские удары по российским военным объектам. Политтехнолог Тарас Загородний считает, что при новой американской администрации Кремлю будет гораздо сложнее добиваться подобных решений.