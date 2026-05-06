Чому Захід не зацікавлений у зламі у війні: про що говорять постачання озброєнь Україні

Сьогодні ситуація стрімко змінюється, і Україна вже не залежить катастрофічно від постачання озброєння від США та Європи. Вже стає очевидним, що у нас значніші, сильніші позиції стали у нашому виробництві озброєнь. Зокрема, це стосується ракет, які б'ють територією Росії, бо це знищує їхню інфраструктуру, трохи іншого. Таку думку висловив керуючий партнер "Національної антикризової групи", економічний та політичний експерт Тарас Загородній.

"Зрозуміло, що закінчення війни, перемога України залежить виключно від України. США та Європу, в принципі, все влаштовує, як і влаштовує продовження війни у нинішній інтенсивності. Вони вирішують свої проблеми, як і Китай, як і Туреччина", – наголосив експерт.

Він продовжує, тож будуть постачання озброєнь на тому рівні, на якому вони є сьогодні.

"Але це достатньо для нас, щоб закривати ті дірки, які існують", – наголосив Тарас Загородній.

"в американських політичних колах посилюються сумніви щодо стійкості України без зовнішньої військової підтримки. Як повідомляє Foreign Policy з посиланням на дипломатичні джерела, частина чиновників у США вважає, що Київ не зможе утримувати оборону навіть кілька днів у разі припинення постачання."

Ключовою проблемою залишаються ракети для систем Patriot, які грають вирішальну роль у перехопленні балістичних цілей. За оцінками європейських дипломатів, Україні необхідно до 2000 таких ракет щороку. Проте за весь час повномасштабної війни країна отримала лише близько 600, що створює гострий дефіцит.

Ситуація посилюється зниженням ефективності перехоплень – приблизно 25%. Це з адаптацією російських атак і ускладненням їх тактики. Додатковий тиск чинить конфлікт на Близькому Сході: США вже витратили значну частину своїх запасів ракет для відбиття погроз, пов'язаних з Іраном.



