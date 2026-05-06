logo

BTC/USD

82293

ETH/USD

2411.26

USD/UAH

43.97

EUR/UAH

51.4

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Почему Запад не заинтересован в переломе в войне: о чем говорят поставки вооружений Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Почему Запад не заинтересован в переломе в войне: о чем говорят поставки вооружений Украине

Окончание войны, победа Украины, зависит исключительно от Киева

6 мая 2026, 13:08
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Сегодня ситуация стремительно меняется, и Украина уже не зависит катастрофически от поставок вооружения от США и Европы. Уже становится очевидно, что у нас значительнее, более сильные позиции стали в нашем производстве вооружений. В частности, это касается ракет, которые бьют по территории России, потому что это уничтожает их инфраструктуру, немного чего другого. Такое мнение высказал управляющий партнер "Национальной антикризисной группы", экономический и политический эксперт Тарас Загородний.

Почему Запад не заинтересован в переломе в войне: о чем говорят поставки вооружений Украине

Война в Украине. Фото: из открытых источников

"Понятно, что окончание войны, победа Украины, зависит исключительно от Украины. США и Европу, в принципе, все устраивает, как и устраивает продолжение войны в нынешней интенсивности. Они решают свои проблемы, как и Китай, как и Турция", – отметил эксперт.

Он продолжает, поэтому будут поставки вооружений на том уровне, на котором они есть сегодня. 

"Но, это достаточно для нас, чтобы закрывать те дыры, которые существуют", – подчеркнул Тарас Загородний.

Читайте также на портале "Комментарии" — в американских политических кругах усиливаются сомнения относительно устойчивости Украины без внешней военной поддержки. Как сообщает Foreign Policy со ссылкой на дипломатические источники, часть чиновников в США считает, что Киев не сможет удерживать оборону даже несколько дней в случае прекращения поставок.

Ключевой проблемой остаются ракеты для систем Patriot, которые играют решающую роль в перехвате баллистических целей. По оценкам европейских дипломатов, Украине необходимо до 2000 таких ракет ежегодно. Однако за все время полномасштабной войны страна получила лишь около 600, что создает острый дефицит. 

Ситуация усугубляется снижением эффективности перехватов – примерно до 25%. Это связано с адаптацией российских атак и усложнением их тактики. Дополнительное давление оказывает конфликт на Ближнем Востоке: США уже израсходовали значительную часть своих запасов ракет для отражения угроз, связанных с Ираном.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости