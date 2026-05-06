Почему Запад не заинтересован в переломе в войне: о чем говорят поставки вооружений Украине

Сегодня ситуация стремительно меняется, и Украина уже не зависит катастрофически от поставок вооружения от США и Европы. Уже становится очевидно, что у нас значительнее, более сильные позиции стали в нашем производстве вооружений. В частности, это касается ракет, которые бьют по территории России, потому что это уничтожает их инфраструктуру, немного чего другого. Такое мнение высказал управляющий партнер "Национальной антикризисной группы", экономический и политический эксперт Тарас Загородний.

"Понятно, что окончание войны, победа Украины, зависит исключительно от Украины. США и Европу, в принципе, все устраивает, как и устраивает продолжение войны в нынешней интенсивности. Они решают свои проблемы, как и Китай, как и Турция", – отметил эксперт.

Он продолжает, поэтому будут поставки вооружений на том уровне, на котором они есть сегодня.

"Но, это достаточно для нас, чтобы закрывать те дыры, которые существуют", – подчеркнул Тарас Загородний.

в американских политических кругах усиливаются сомнения относительно устойчивости Украины без внешней военной поддержки. Как сообщает Foreign Policy со ссылкой на дипломатические источники, часть чиновников в США считает, что Киев не сможет удерживать оборону даже несколько дней в случае прекращения поставок.

Ключевой проблемой остаются ракеты для систем Patriot, которые играют решающую роль в перехвате баллистических целей. По оценкам европейских дипломатов, Украине необходимо до 2000 таких ракет ежегодно. Однако за все время полномасштабной войны страна получила лишь около 600, что создает острый дефицит.

Ситуация усугубляется снижением эффективности перехватов – примерно до 25%. Это связано с адаптацией российских атак и усложнением их тактики. Дополнительное давление оказывает конфликт на Ближнем Востоке: США уже израсходовали значительную часть своих запасов ракет для отражения угроз, связанных с Ираном.



