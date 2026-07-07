Чому виробництво ракет до Patriot в Україні може затягнутися: що може бути альтернативою

Після того, як українська ППО виявилася фактично безсилою проти російської балістики, активізувалися розмови про виробництво ракет до Patriot в Україні? Наскільки це реально? Якою системою ще може скористатися Україна для перехоплення балістики? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, проаналізувавши думки експертів.

ЗРК Patriot. Фото: з відкритих джерел

Переговори щодо ліцензії США можуть виявитися тривалими

Засновник компанії-виробника оборонної продукції First Contact, учасник бойових дій Валерій Боровик зазначив в ефірі "Київ 24", що переговори щодо можливого виробництва ракет до американських зенітно-ракетних комплексів Patriot за ліцензією США можуть виявитися тривалими, а відповідні домовленості навряд чи будуть укладені до кінця 2026 року.

За словами експерта, передавання права на виробництво високотехнологічного озброєння або технічної документації є одним із найскладніших процесів в оборонній промисловості.

"Я думаю, що це буде непростий процес, і в цьому році він може не закінчитись підписанням домовленостей. Подібні компанії дуже обережно ставляться до передачі для виробництва в інших країнах і масштабування таких продуктів", — зазначив Боровик.

Експерт пояснив, що для виробників розширення виробництва має як переваги, так і серйозні ризики. З одного боку, це дозволяє збільшити випуск продукції та задовольнити високий попит, однак водночас існує загроза втрати контролю над критично важливими технологіями.

За словами Боровика, західні оборонні компанії побоюються, що технології можуть бути викрадені через шпигунські мережі або потрапити до країн, які згодом зможуть відтворити аналогічне озброєння.

"Є ризик, що технології можуть бути вкрадені або перейти до противника через шпигунську мережу. Тоді можна отримати негативний результат, коли хтось почне виробляти подібні системи. Наприклад, Китай чи інші недружні для Заходу країни можуть скопіювати ці технології", — пояснив він.

Нині Україна має лише два комплекси SAMP/T

Військовий аналітик Дмитро Снєгирьов зазначив, Україна має більше можливостей для посилення протиракетної оборони, ніж лише отримання американських комплексів Patriot. Зокрема, європейські зенітно-ракетні комплекси SAMP/T також здатні перехоплювати балістичні ракети, а домовитися про їхнє виробництво чи ліцензування, на думку експертів, могло б бути простіше з європейськими партнерами.

За його словами, у публічних дискусіях часто згадують лише американські комплекси Patriot, хоча французько-італійські системи SAMP/T також мають можливості для боротьби з балістичними цілями.

"Чому згадують тільки Patriot? Є й європейські комплекси SAMP/T, які також можуть працювати по балістиці", — зазначив Снєгирьов.

Аналітик вважає, що Україна могла ще на початку повномасштабної війни активніше працювати над отриманням ліцензій або локалізацією виробництва таких систем спільно з європейськими партнерами.

"Домовитися з Францією, на мою думку, набагато легше, ніж зі Сполученими Штатами. Чому питання ліцензій не було поставлене ще у 2022 році? Ми ж розуміли, що маємо проблеми із засобами протидії балістичним ракетам", — сказав він.

На думку експерта, за роки повномасштабної війни Україна могла б значно розширити свої можливості у сфері протиракетної оборони, якби питання масштабування таких систем було порушене раніше.

Водночас Дмитро Снєгирьов зауважив, що нині Україна має лише два комплекси SAMP/T, а цього недостатньо для покриття потреб у захисті від балістичних загроз.

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