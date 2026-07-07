Чому виробництво ракет до Patriot в Україні може затягнутися: що може бути альтернативою

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Кравцев Сергей
Після того, як українська ППО виявилася фактично безсилою проти російської балістики, активізувалися розмови про виробництво ракет до Patriot в Україні? Наскільки це реально? Якою системою ще може скористатися Україна для перехоплення балістики? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, проаналізувавши думки експертів.
ЗРК Patriot. Фото: з відкритих джерел
Засновник компанії-виробника оборонної продукції First Contact, учасник бойових дій Валерій Боровик зазначив в ефірі "Київ 24", що переговори щодо можливого виробництва ракет до американських зенітно-ракетних комплексів Patriot за ліцензією США можуть виявитися тривалими, а відповідні домовленості навряд чи будуть укладені до кінця 2026 року.
За словами експерта, передавання права на виробництво високотехнологічного озброєння або технічної документації є одним із найскладніших процесів в оборонній промисловості.
Експерт пояснив, що для виробників розширення виробництва має як переваги, так і серйозні ризики. З одного боку, це дозволяє збільшити випуск продукції та задовольнити високий попит, однак водночас існує загроза втрати контролю над критично важливими технологіями.
За словами Боровика, західні оборонні компанії побоюються, що технології можуть бути викрадені через шпигунські мережі або потрапити до країн, які згодом зможуть відтворити аналогічне озброєння.
Військовий аналітик Дмитро Снєгирьов зазначив, Україна має більше можливостей для посилення протиракетної оборони, ніж лише отримання американських комплексів Patriot. Зокрема, європейські зенітно-ракетні комплекси SAMP/T також здатні перехоплювати балістичні ракети, а домовитися про їхнє виробництво чи ліцензування, на думку експертів, могло б бути простіше з європейськими партнерами.
За його словами, у публічних дискусіях часто згадують лише американські комплекси Patriot, хоча французько-італійські системи SAMP/T також мають можливості для боротьби з балістичними цілями.
Аналітик вважає, що Україна могла ще на початку повномасштабної війни активніше працювати над отриманням ліцензій або локалізацією виробництва таких систем спільно з європейськими партнерами.
На думку експерта, за роки повномасштабної війни Україна могла б значно розширити свої можливості у сфері протиракетної оборони, якби питання масштабування таких систем було порушене раніше.
Водночас Дмитро Снєгирьов зауважив, що нині Україна має лише два комплекси SAMP/T, а цього недостатньо для покриття потреб у захисті від балістичних загроз.
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