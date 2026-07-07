Почему производство ракет Patriot в Украине может затянуться: что может быть альтернативой

После того, как украинское ПВО оказалось фактически бессильным против российской баллистики, активизировались разговоры о производстве ракет до Patriot в Украине? Как это реально? Какой системой еще может воспользоваться Украина для перехвата баллистики? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

ЗРК Patriot. Фото: из открытых источников

Переговоры по лицензии США могут оказаться длительными

Основатель компании-производителя оборонной продукции First Contact, участник боевых действий Валерий Боровик отметил в эфире "Киев 24", что переговоры о возможном производстве ракет к американским зенитно-ракетным комплексам Patriot по лицензии США могут оказаться длительными, а соответствующие договоренности вряд ли будут заключены до конца 2026 года.

По словам эксперта, передача права на производство высокотехнологичного вооружения или технической документации является одним из самых сложных процессов в оборонной промышленности.

"Я думаю, что это будет непростой процесс, и в этом году он может не закончиться подписанием договоренностей. Подобные компании очень осторожно относятся к передаче для производства в других странах и масштабированию таких продуктов", — отметил Боровик.

Эксперт пояснил, что для производителей расширения производства имеет как преимущества, так и серьезные риски. С одной стороны, это позволяет увеличить выпуск продукции и удовлетворить высокий спрос, однако существует угроза потери контроля над критически важными технологиями.

По словам Боровика, западные оборонные компании опасаются, что технологии могут быть похищены через шпионские сети или попасть в страны, которые впоследствии могут воспроизвести аналогичное вооружение.

Есть риск, что технологии могут быть украдены или перейти к противнику через шпионскую сеть. Тогда можно получить отрицательный результат, когда кто-нибудь начнет производить подобные системы. К примеру, Китай или другие недружественные для Запада страны могут скопировать эти технологии", — пояснил он.

Сейчас Украина имеет только два комплекса SAMP/T

Военный аналитик Дмитрий Снегирев отметил, что Украина имеет больше возможностей для усиления противоракетной обороны, чем только получение американских комплексов Patriot. В частности, европейские зенитно-ракетные комплексы SAMP/T также способны перехватывать баллистические ракеты, а договориться об их производстве или лицензировании, по мнению экспертов, могло быть проще с европейскими партнерами.

По его словам, в публичных дискуссиях часто упоминаются только американские комплексы Patriot, хотя французско-итальянские системы SAMP/T также имеют возможности для борьбы с баллистическими целями.

"Почему упоминают только Patriot? Есть и европейские комплексы SAMP/T, которые тоже могут работать по баллистике", — отметил Снегирев.

Аналитик считает, что Украина могла еще в начале полномасштабной войны более активно работать над получением лицензий или локализацией производства таких систем совместно с европейскими партнерами.

"Договориться с Францией, по моему мнению, гораздо легче, чем с Соединенными Штатами. Почему вопрос лицензий не был задан еще в 2022 году? Мы же понимали, что есть проблемы со средствами противодействия баллистическим ракетам", — сказал он.

По мнению эксперта, за годы полномасштабной войны Украина могла бы значительно расширить свои возможности в сфере противоракетной обороны, если бы вопрос масштабирования таких систем был поднят раньше.

В то же время Дмитрий Снегирев отметил, что в настоящее время у Украины есть только два комплекса SAMP/T, а этого недостаточно для покрытия потребностей в защите от баллистических угроз.

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