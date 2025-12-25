logo_ukra

Чому в Україні діють графіки відключень світла: фахівець пояснив
commentss НОВИНИ Всі новини

Чому в Україні діють графіки відключень світла: фахівець пояснив

За словами фахівців, показники генерації електроенергії залишаються високими, зважаючи на наявні ресурси

25 грудня 2025, 23:12
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Графіки відключення електроенергії в Україні запроваджують не через дефіцит виробництва, а через серйозні пошкодження енергетичної інфраструктури, завдані російськими обстрілами. 

Чому в Україні діють графіки відключень світла: фахівець пояснив

В Україні діють графіки відключень світла. Фото: з відкритих джерел

Зараз в країні задіяні всі доступні потужності з виробництва електроенергії, і система працює на максимально можливому рівні. Про це в ефірі телемарафону розповів виконувач обов’язків голови Держенергонагляду Анатолій Замулко.

За його словами, показники генерації електроенергії залишаються високими, зважаючи на наявні ресурси.

"Що стосується загальної ситуації по генерації, працює у нас на сьогодні вся генерація. Ми вийшли на досить потужний показник при наявній доступній генерації", — зазначив Замулко. 

Посадовець підкреслив, що нинішні обмеження електропостачання не мають стосунку до обсягів виробництва енергії. Ключова проблема полягає у пошкоджених мережах, які не дозволяють стабільно передавати електроенергію споживачам. Саме через наслідки масованих атак РФ передача енергії у багатьох регіонах ускладнена.

За словами Замулка, у більшості випадків графіки відключень застосовують саме через мережеві обмеження. Водночас Україна координує роботу енергосистеми з країнами Європейського Союзу та має погоджені можливості для перетоків електроенергії. За необхідності здійснюється імпорт для підтримки балансу.

Попри це, обмеження електропостачання можуть зберігатися й надалі. Причиною залишаються пошкоджені лінії та підстанції, відновлення яких потребує часу та значних ресурсів.

Як повідомляв портал "Коментарі", стан української енергосистеми взимку насамперед залежатиме від інтенсивності та регулярності російських атак. У середньому країна проходитиме опалювальний сезон із відключеннями на рівні 2–4 черг споживачів, вважає директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.



