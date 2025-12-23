У деяких регіонах відключень майже не буде: експерт оцінив ймовірність блекауту

Стан української енергосистеми взимку насамперед залежатиме від інтенсивності та регулярності російських атак.

Водночас у середньому країна проходитиме опалювальний сезон із відключеннями на рівні 2–4 черг споживачів. Таку оцінку в інтерв’ю "Українському Радіо" озвучив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

За його словами, після масованих обстрілів обсяги відключень можуть тимчасово зростати, однак після проведення аварійно-відновлювальних робіт ситуація поступово стабілізуватиметься. Такий цикл, за прогнозом експерта, повторюватиметься протягом усього осінньо-зимового періоду.

"Думаю, що ми будемо перебувати у діапазоні 2-4 черги до закінчення осінньо-зимового періоду. Це стосується міста Києва, лівобережної частини, південного регіону. У прикордонних і прифронтових регіонах може бути більше, а в західних областях – Львівській, Івано-Франківській, Рівненській – навпаки, відключень майже не буде", — каже експерт.

Омельченко також прокоментував заяву прем’єр-міністра Юлії Свириденко про те, що електроенергії в оселях українців може стати більше завдяки перегляду переліку критичних підприємств.

"Просто ті, хто раніше отримували енергію постійно, будуть отримувати тепер, як усі – за графіком. У результаті цього перерозподілу десь 800 МВт допоможуть зробити графіки більш м’які для населення", — зазначив Омельченко.

Експерт звернув увагу, що чинний перелік критичної інфраструктури є надто розширеним. За його словами, з понад 5 тисяч підприємств, які мають відповідний статус, близько 3 тисяч фактично не є критичними.

"Йдеться про сауни, салони краси, ресторани, готелі та інші об’єкти, до яких ще й під’єднані додаткові споживачі. Це питання потрібно було врегулювати ще кілька років тому, але до нього дійшли лише зараз", — зазначив Омельченко.

Водночас він наголосив, що навіть ці зміни не принесуть різкого поліпшення ситуації. За оптимістичного сценарію відключення для населення можуть скоротитися приблизно на пів черги — і лише за умови, що найближчим часом не відбудеться нового масштабного удару по енергетиці.

Як повідомляв портал "Коментарі", після перегляду фактичних списків обʼєктів критичної інфраструктури, де не вимикають світло, знайдено можливість вивільнити щонайменше 800 МВт електричної потужності.