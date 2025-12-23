В некоторых регионах отключений почти не будет: эксперт оценил вероятность блекаута

Состояние украинской энергосистемы зимой, прежде всего, будет зависеть от интенсивности и регулярности российских атак.

Отключение света. Фото: из открытых источников

В то же время в среднем страна будет проходить отопительный сезон с отключениями на уровне 2–4 очередей потребителей. Такую оценку в интервью "Украинскому Радио" озвучил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

По его словам, после массированных обстрелов объемы отключений могут временно расти, однако после проведения аварийно-восстановительных работ ситуация будет постепенно стабилизироваться. Такой цикл, по прогнозу эксперта, будет повторяться в течение всего осенне-зимнего периода.

"Думаю, что мы будем находиться в диапазоне 2-4 очередей до окончания осенне-зимнего периода. Это касается Киева, левобережной части, южного региона. В приграничных и прифронтовых регионах может быть больше, а в западных областях – Львовской, Ивано-Франковской, Ровенской – наоборот, отключений почти не будет", – говорит эксперт.

Омельченко также прокомментировал заявление премьер-министра Юлии Свириденко о том, что электроэнергии в домах украинцев может стать больше благодаря пересмотру перечня критических предприятий.

"Просто те, кто раньше получали энергию постоянно, будут получать теперь, как все – по графику. В результате этого перераспределения где-то 800 МВт помогут сделать графики более мягкими для населения", — отметил Омельченко.

Эксперт обратил внимание, что действующий перечень критической инфраструктуры слишком расширен. По его словам, из более 5 тысяч предприятий, имеющих соответствующий статус, около 3 тысяч фактически не являются критическими.

"Речь идет о саунах, салонах красоты, ресторанах, гостиницах и других объектах, к которым еще и подключены дополнительные потребители. Этот вопрос нужно урегулировать еще несколько лет назад, но до него дошли только сейчас", — отметил Омельченко.

В то же время, он подчеркнул, что даже эти изменения не принесут резкого улучшения ситуации. При оптимистическом сценарии отключения для населения могут сократиться примерно на полочереди — и только при условии, что в ближайшее время не произойдет новый масштабный удар по энергетике.

Как сообщал портал "Комментарии", после просмотра фактических списков объектов критической инфраструктуры, где не выключают свет, найдена возможность высвободить не менее 800 МВт электрической мощности.