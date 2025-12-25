Почему в Украине действуют графики отключений света: специалист объяснил

Графики отключения электроэнергии в Украине вводятся не из-за дефицита производства, а из-за серьезных повреждений энергетической инфраструктуры, нанесенных российскими обстрелами.

В Украине действуют графики отключения света. Фото: из открытых источников

Сейчас в стране задействованы все доступные мощности по производству электроэнергии и система работает на максимально возможном уровне. Об этом в эфире телемарафона рассказал исполняющий обязанности главы Госэнергонадзора Анатолий Замулко.

По его словам, показатели генерации электроэнергии остаются высокими ввиду имеющихся ресурсов.

"Что касается общей ситуации по генерации, работает у нас на сегодняшний день вся генерация. Мы вышли на достаточно мощный показатель при имеющейся доступной генерации", – отметил Замулко.

Чиновник подчеркнул, что нынешние ограничения электроснабжения не имеют отношения к объемам производства энергии. Ключевая проблема заключается в поврежденных сетях, не позволяющих стабильно передавать электроэнергию потребителям. Именно из-за последствий массированных атак РФ передача энергии во многих регионах усложнена.

По словам Замулко, в большинстве случаев графики отключений применяют именно из-за сетевых ограничений. В то же время, Украина координирует работу энергосистемы со странами Европейского Союза и имеет согласованные возможности для перетоков электроэнергии. При необходимости производится импорт для поддержания баланса.

Несмотря на это, ограничения электроснабжения могут сохраняться и дальше. Причиной остаются поврежденные линии и подстанции, восстановление которых требует времени и больших ресурсов.

Как сообщал портал "Комментарии", состояние украинской энергосистемы зимой, прежде всего, будет зависеть от интенсивности и регулярности российских атак. В среднем страна будет проходить отопительный сезон с отключениями на уровне 2-4 очередей потребителей, считает директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.