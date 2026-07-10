Чому українське суспільство вже програло у війні: що показав скандал з ТЦК у Львові

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Кравцев Сергей
Ширший погляд на ситуацію з нападами на ТЦК показує, де ми насправді знаходимося в цій війні на виснаження. Про це розповів експерт-міжнародник Ілія Куса.
Напад на працівників ТЦК у Львові. Фото: з відкритих джерел
Експерт зазначає, війна на виснаження ведеться не проти армії. Вона ведеться проти суспільства. І суспільство, яке воює проти власної армії, уже програло. Кожен із нас, хто готовий боротися проти ТЦК, замість того, щоб боротися проти армії, яка прийшла нас вбивати, тим самим власноруч прискорює ліквідацію країни та себе як її частини.
За його словами, у війні на виснаження перемагає не той, хто захопить більше територій. Перемагає той, хто не здався першим, а рішення про капітуляцію кожен завжди приймає самостійно.
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