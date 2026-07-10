Почему украинское общество уже проиграло в войне: что показал скандал с ТЦК во Львове

Более широкий взгляд на ситуацию с нападениями на ТЦК показывает, где мы действительно находимся в этой войне на истощение. Об этом рассказал эксперт-международник Илия Куса.

Нападение на работников ТЦК в Львове. Фото: из открытых источников

Эксперт отмечает, что война на истощение ведется не против армии. Она ведется против общества. И общество, воюющее против собственной армии, уже проиграло. Каждый из нас, кто готов бороться против ТЦК, вместо того, чтобы бороться против пришедшей нас убивать армии, тем самым собственноручно ускоряет ликвидацию страны и себя как ее части.

"Цель России не в том, чтобы освободить украинцев от людей из ТЦК. Россия нанимает людей и платит им деньги специально для того, чтобы убивать каждого, кто здесь живет. Не нужно ничего придумывать, чтобы представить, что происходит после оккупации вашего города — достаточно посмотреть на освобожденный Херсон или до сих пор оккупированные Мариуполь, Донецк или Мелитополь. Вместо "люделов из ТЦК" туда приходят российское ФСБ и "специалисты из народных республик". И пока никто не видел ни одного видео из Донецка, где бы местные жители переворачивали машины российских силовиков", – отметил аналитик.

По его словам, в войне на истощение побеждает не тот, кто захватит больше территорий. Побеждает тот, кто не сдался первым, а решение о капитуляции каждый принимает самостоятельно.

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