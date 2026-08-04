Чому Україні прицільно б’є саме по Wildberries: які можуть бути наслідки

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Кравцев Сергей
Україна не випадково так системно взялася за знищення складів Wildberries. Адже це тільки офіційно власницею російського маркетплейсу Wildberries є Тетяна Кім, ім’я якої фігурує у ЗМІ. Проте справжнім бенефіціаром Wildberries може бути мільярдер Сулейман Керімов. Його можна сміливо назвати одним з пропутінських багатіїв РФ. Він неодноразово переховував солідні суми коштів на підтримку війни. От тому Сили оборони і цілеспрямовано б’ють по складам. Про це розповів голова Українського аналітичного центру, економіст Олександр Охріменко.
Атака на склади Wildberries. Фото: з відкритих джерел
При цьому Олександр Охріменко уточнює, мережа Wildberries дійсно лідер на російському ринку. Якщо удари продовжаться, фактично це може призвести до дефіциту товарів. Не дарма в телеграм-каналах це вже проскакувало, що в деяких регіонах є дефіцит товарів.
Також видання "Коментарі" повідомляло – СБУ йде до росіян: спецслужба відзвітувала про серію нищівних ударів по військових об'єктах Росії.