Чому Україні прицільно б’є саме по Wildberries: які можуть бути наслідки

Україна не випадково так системно взялася за знищення складів Wildberries. Адже це тільки офіційно власницею російського маркетплейсу Wildberries є Тетяна Кім, ім’я якої фігурує у ЗМІ. Проте справжнім бенефіціаром Wildberries може бути мільярдер Сулейман Керімов. Його можна сміливо назвати одним з пропутінських багатіїв РФ. Він неодноразово переховував солідні суми коштів на підтримку війни. От тому Сили оборони і цілеспрямовано б’ють по складам. Про це розповів голова Українського аналітичного центру, економіст Олександр Охріменко.

Атака на склади Wildberries. Фото: з відкритих джерел

"Ну, і взагалі, згадуваний мільярдер, коли у нього була зустріч з Путіним, він розходився у похвалах, як Путіну, так і "СВО". Тому наразі Сили оборони й створюють якраз для нього проблеми", – зазначив експерт.

При цьому Олександр Охріменко уточнює, мережа Wildberries дійсно лідер на російському ринку. Якщо удари продовжаться, фактично це може призвести до дефіциту товарів. Не дарма в телеграм-каналах це вже проскакувало, що в деяких регіонах є дефіцит товарів.

"Зараз грошей у бюджеті РФ немає. Дефіцит бюджету Російської Федерації громадний. І навіть, якщо пообіцяють у Кремлі щось підприємцям, все одно не дадуть. Бо цих мільярдів просто немає, а є дірка в бюджеті. До того ж, державні банки дуже просять гроші, тому що в них проблеми. Так що, я думаю, якщо будуть вирішувати фінансувати з бюджету, то, в першу чергу, спочатку банкам будуть давати гроші, а потім уже всім іншим", – висловився Олександр Охріменко.

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