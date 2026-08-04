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Почему Украина прицельно бьет именно по Wildberries: какие могут быть последствия

Пропутинским богачам РФ придется рассчитываться за поддержку "СВО"

4 августа 2026, 11:42
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Кравцев Сергей

Украина не случайно так системно взялась за уничтожение складов Wildberries. Ведь это только официально владелицей российского маркетплейса Wildberries является Татьяна Ким, имя которой фигурирует в СМИ. Однако настоящим бенефициаром Wildberries может стать миллиардер Сулейман Керимов. Его можно смело назвать одним из пропутинских богачей РФ. Он неоднократно скрывал солидные суммы средств для поддержки войны. Вот потому Силы обороны и целенаправленно бьют по слогам. Об этом рассказал глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко.

Почему Украина прицельно бьет именно по Wildberries: какие могут быть последствия

Атака на склады Wildberries. Фото: из открытых источников

"Ну и вообще упоминавшийся миллиардер, когда у него была встреча с Путиным, он расходился в похвалах, как Путину, так и "СВО". Поэтому сейчас Силы обороны и создают для него проблемы", – отметил эксперт.

При этом Александр Охрименко уточняет, что сеть Wildberries действительно лидер на российском рынке. Если удары продолжатся, это может привести к дефициту товаров. Не зря в телеграмм-каналах это уже проскакивало, что в некоторых регионах есть дефицит товаров.

"Сейчас денег в бюджете РФ нет. Дефицит бюджета Российской Федерации обширен. И даже если пообещают в Кремле что-то предпринимателям, все равно не дадут. Ибо этих миллиардов просто нет, а есть дыра в бюджете. К тому же государственные банки очень просят деньги, потому что у них проблемы. Так что, я думаю, если будут решать финансировать из бюджета, то в первую очередь сначала банкам будут давать деньги, а потом уже всем остальным", – высказался Александр Охрименко.

Также издание "Комментарии" сообщало – СБУ идет к россиянам: спецслужба отчиталась о серии сокрушительных ударов по военным объектам России.




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