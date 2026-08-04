Почему Украина прицельно бьет именно по Wildberries: какие могут быть последствия

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Кравцев Сергей
Украина не случайно так системно взялась за уничтожение складов Wildberries. Ведь это только официально владелицей российского маркетплейса Wildberries является Татьяна Ким, имя которой фигурирует в СМИ. Однако настоящим бенефициаром Wildberries может стать миллиардер Сулейман Керимов. Его можно смело назвать одним из пропутинских богачей РФ. Он неоднократно скрывал солидные суммы средств для поддержки войны. Вот потому Силы обороны и целенаправленно бьют по слогам. Об этом рассказал глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко.
Атака на склады Wildberries. Фото: из открытых источников
При этом Александр Охрименко уточняет, что сеть Wildberries действительно лидер на российском рынке. Если удары продолжатся, это может привести к дефициту товаров. Не зря в телеграмм-каналах это уже проскакивало, что в некоторых регионах есть дефицит товаров.
Также издание "Комментарии" сообщало – СБУ идет к россиянам: спецслужба отчиталась о серии сокрушительных ударов по военным объектам России.