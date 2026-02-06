Чому Україні не можна виходити з переговорів: до якого місяця Трамп буде прагнути закінчити війну

Хто б що не говорив, критикуючи черговий раунд переговорів в Абу-Дабі, нам критично важливо продовжити малорезультативні переговори. Поки переговори йдуть про все, крім територій. І вийти з них означатиме вистрілити собі в ногу. Таку думку висловив політолог Вадим Денисенко.

Переговори. Фото: з відкритих джерел

Експерт зазначає, логіку переговорів ми можемо звести до формули 19+1. Є 20 пунктів, так званого мирного плану, і їх розділили на 19 (все) та 1 (території). Точно така логіка була в переговорах Україна США, між іншим. І зараз ідуть переговори про ці умовні 19 пунктів.

"Путін, як ми всі розуміємо, не хоче результативних переговорів, але його так чи інакше втягнули в цю гру. І він змушений буде на перших етапах демонструвати конструктив. Перший результат цього конструктиву – звільнення полонених. Без цих переговорів звільнення могло б і не відбутися", – зазначив Вадим Денисенко.

Він наголошує, логіка Путіна – тягнути час і не посваритися з Трампом. Саме тому, перший етап цих переговорів, який затягнеться на пару місяців, будуть в цілому конструктивним. Далі все буде залежати, перш за все, від зовнішнього тиску на РФ.

"Що таке зовнішній тиск? Це: реальні обмеження танкерного флоту, низька ціна на нафту і, у звʼязку з цим дуже важливо слідкувати за тим, як і що США робитимуть в Ірані. Останні дзвінки Трамп-Сі і Сі-Путін, схоже, були саме про це", – зазначив експерт.

Окремо Вадим Денисенко зупинився на переговорах США – Китай. При цьому він зауважив, що на останні він покладає все менше надій по одній простій причині: ми втратили рік, який можна було б потратити на налагодження стосунків з Китаєм. І тепер всі сподівання, що українське питання піднімуть за нас і без нас.

Щодо часових рамок, то політолог зауважив: для Трампа край важливо закінчити все це в липні, хоча критичною точкою є 1 жовтня – місяць до виборів. При цьому в нас багато хто ставить на зміну розкладів у Конгресі і багато хто вважає, що після того, як демократи виграють більшість в Конгресі щось кардинально зміниться у нашому питанні.

На думку Вадима Денисенка, поки це виглядає, як мінімум, дивно. Багато чого може змінитися для ЄС, але для нас, це навряд чи буде кардинальною зміною.

"На жаль, у нас немає інших варіантів, ніж йти в ці переговори. І головна задача зараз, як би це дивно не звучало, робити все від себе залежне, щоб росіяни змушені були йти на діалог. Поки це головна стратегія, альтернативи якій просто нема", – підсумував Денисенко.

