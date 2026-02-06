Чому Україні не можна виходити з переговорів: до якого місяця Трамп буде прагнути закінчити війну

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Хто б що не говорив, критикуючи черговий раунд переговорів в Абу-Дабі, нам критично важливо продовжити малорезультативні переговори. Поки переговори йдуть про все, крім територій. І вийти з них означатиме вистрілити собі в ногу. Таку думку висловив політолог Вадим Денисенко.
Переговори. Фото: з відкритих джерел
Експерт зазначає, логіку переговорів ми можемо звести до формули 19+1. Є 20 пунктів, так званого мирного плану, і їх розділили на 19 (все) та 1 (території). Точно така логіка була в переговорах Україна США, між іншим. І зараз ідуть переговори про ці умовні 19 пунктів.
Він наголошує, логіка Путіна – тягнути час і не посваритися з Трампом. Саме тому, перший етап цих переговорів, який затягнеться на пару місяців, будуть в цілому конструктивним. Далі все буде залежати, перш за все, від зовнішнього тиску на РФ.
Окремо Вадим Денисенко зупинився на переговорах США – Китай. При цьому він зауважив, що на останні він покладає все менше надій по одній простій причині: ми втратили рік, який можна було б потратити на налагодження стосунків з Китаєм. І тепер всі сподівання, що українське питання піднімуть за нас і без нас.
Щодо часових рамок, то політолог зауважив: для Трампа край важливо закінчити все це в липні, хоча критичною точкою є 1 жовтня – місяць до виборів. При цьому в нас багато хто ставить на зміну розкладів у Конгресі і багато хто вважає, що після того, як демократи виграють більшість в Конгресі щось кардинально зміниться у нашому питанні.
На думку Вадима Денисенка, поки це виглядає, як мінімум, дивно. Багато чого може змінитися для ЄС, але для нас, це навряд чи буде кардинальною зміною.
Читайте також на порталі "Коментарі" — чому після переговорів в Абу-Дабі війна не закінчиться.