Почему Украине нельзя выходить из переговоров: до какого месяца Трамп будет стремиться закончить войну

Кто бы что ни говорил, критикуя очередной раунд переговоров в Абу-Даби, нам критически важно продолжить малорезультативные переговоры. Пока переговоры идут обо всем, кроме территорий. И выйти из них будет означать выстрелить себе в ногу. Такое мнение высказал политолог Вадим Денисенко.

Переговоры. Фото: из открытых источников

Эксперт отмечает, что логику переговоров мы можем свести к формуле 19 1. Есть 20 пунктов, так называемого мирного плана, и их разделили на 19 (все) и 1 (территории). Точно такая логика была в переговорах Украины США, между прочим. И сейчас идут переговоры об этих условных 19 пунктах.

"Путин, как мы все понимаем, не хочет результативных переговоров, но его так или иначе вовлекли в эту игру. И он будет вынужден на первых этапах демонстрировать конструктив. Первый результат этого конструктива – освобождение пленных. Без этих переговоров увольнение могло бы и не состояться", – отметил Вадим Денисенко.

Он отмечает, логика Путина – тянуть время и не ссориться с Трампом. Именно поэтому первый этап этих переговоров, который затянется на пару месяцев, будут в целом конструктивным. Дальше все будет зависеть, прежде всего, от внешнего давления на РФ.

"Что такое внешнее давление? Это реальные ограничения танкерного флота, низкая цена на нефть и, в связи с этим очень важно следить за тем, как и что США будут делать в Иране. Последние звонки Трамп-Си и Си-Путин, похоже, были именно об этом", – отметил эксперт.

Отдельно Вадим Денисенко остановился на переговорах США – Китай. При этом он отметил, что на последние он возлагает все меньше надежд по одной простой причине: мы потеряли год, который можно было бы потратить на налаживание отношений с Китаем. И теперь все надежды на то, что украинский вопрос поднимут за нас и без нас.

Что касается временных рамок, то политолог отметил: для Трампа крайне важно закончить все это в июле, хотя критической точкой является 1 октября – месяц до выборов. При этом у нас многие ставят на смену расписаниям в Конгрессе и многие считают, что после того, как демократы выиграют большинство в Конгрессе, что-то кардинально изменится в нашем вопросе.

По мнению Вадима Денисенко, пока это выглядит как минимум странно. Многое может измениться для ЕС, но для нас это вряд ли будет кардинальным изменением.

"К сожалению, у нас нет других вариантов, чем идти в эти переговоры. И главная задача сейчас, как бы это странно ни звучало, делать все от себя зависящее, чтобы россияне вынуждены были идти на диалог. Пока это главная стратегия, альтернативы которой просто нет", – подытожил Денисенко.

