Почему Украине нельзя выходить из переговоров: до какого месяца Трамп будет стремиться закончить войну

Кравцев Сергей
Кто бы что ни говорил, критикуя очередной раунд переговоров в Абу-Даби, нам критически важно продолжить малорезультативные переговоры. Пока переговоры идут обо всем, кроме территорий. И выйти из них будет означать выстрелить себе в ногу. Такое мнение высказал политолог Вадим Денисенко.
Переговоры. Фото: из открытых источников
Эксперт отмечает, что логику переговоров мы можем свести к формуле 19 1. Есть 20 пунктов, так называемого мирного плана, и их разделили на 19 (все) и 1 (территории). Точно такая логика была в переговорах Украины США, между прочим. И сейчас идут переговоры об этих условных 19 пунктах.
Он отмечает, логика Путина – тянуть время и не ссориться с Трампом. Именно поэтому первый этап этих переговоров, который затянется на пару месяцев, будут в целом конструктивным. Дальше все будет зависеть, прежде всего, от внешнего давления на РФ.
Отдельно Вадим Денисенко остановился на переговорах США – Китай. При этом он отметил, что на последние он возлагает все меньше надежд по одной простой причине: мы потеряли год, который можно было бы потратить на налаживание отношений с Китаем. И теперь все надежды на то, что украинский вопрос поднимут за нас и без нас.
Что касается временных рамок, то политолог отметил: для Трампа крайне важно закончить все это в июле, хотя критической точкой является 1 октября – месяц до выборов. При этом у нас многие ставят на смену расписаниям в Конгрессе и многие считают, что после того, как демократы выиграют большинство в Конгрессе, что-то кардинально изменится в нашем вопросе.
По мнению Вадима Денисенко, пока это выглядит как минимум странно. Многое может измениться для ЕС, но для нас это вряд ли будет кардинальным изменением.
